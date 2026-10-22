Раскрыта схема выманивания денег у родителей поддельными голосами учителей

МВД: Мошенники с помощью ИИ подделывают голоса учителей для обмана родителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники начали активно применять возможности искусственного интеллекта для обмана родителей школьников. Аферисты подделывают голоса классных руководителей и под предлогом срочной проблемы выманивают у людей деньги и коды из СМС, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что сгенерированный голос звонящего может быть практически неотличим от речи настоящего преподавателя, и в этом заключается главная опасность новой схемы.

Полицейские советуют не выполнять требования мошенников сразу. При поступлении подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор и перезвонить учителю самостоятельно, а также уточнить у других родителей, не обращались ли к ним с аналогичными просьбами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг злоумышленники придумали способ кражи денег с «Пушкинской карты». Во вторник мошенники начали красть Telegram-аккаунты под предлогом детского голосования. В понедельник была раскрыта схема обмана с выигрышами в мессенджере.