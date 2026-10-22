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    22 октября 2026, 07:42 • Новости дня

    Банки выдали более 226 тыс. кредитов по дальневосточной и арктической ипотеке

    Россияне оформили 226 тыс. кредитов по льготной дальневосточной ипотеке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» выдано 226,7 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 1,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

    Общий объем кредитования по льготной программе для жителей Дальнего Востока и Арктики превысил 1,2 трлн рублей, цитирует ТАСС сообщение КРДВ.

    «Дальневосточная и арктическая ипотека стала одним из ключевых инструментов жилищной политики на Дальнем Востоке и в Арктике. Доступные условия кредитования помогают людям приобретать собственное жилье, а строительным компаниям дают уверенность в устойчивом спросе», – отметил замгендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

    В Дальневосточном федеральном округе оформлено 195,8 тыс. кредитов на 1,03 трлн рублей. Лидерами стали Приморский край, Якутия и Хабаровский край. В Арктической зоне выдано 30,8 тыс. займов на 132,6 млрд рублей, наибольшее количество пришлось на Архангельскую область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

    За девять месяцев 2026 года объемы введенного многоквартирного жилья на Дальнем Востоке выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку. В прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 157 млрд рублей на эти цели. В прошлом году президент Владимир Путин предложил расширить условия дальневосточной и арктической ипотеки.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

    Комментарии (55)
    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    19 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике

    Rapporteur: ЕС задумался о закупке ледоколов из-за влияния России в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность совместной закупки ледоколов для гражданских и военных нужд на фоне растущего влияния России в Арктическом регионе.

    Как пишет европейское издание Rapporteur со ссылкой на проект новой Арктической стратегии ЕС, Евросоюз рассматривает возможность совместного приобретения новых ледоколов для усиления своей роли в Арктике, передает РИА «Новости».

    В проекте новой Арктической стратегии объединения отмечается, что инициатива по закупке судов отражает растущую обеспокоенность Брюсселя наращиванием российского присутствия в регионе.

    Ожидается, что новые ледоколы смогут использоваться не только для обеспечения гражданского судоходства, но и для поддержки военных операций путем прокладки путей во льдах. При этом в предыдущей стратегии от 2021 года Евросоюз называл своей главной задачей содействие мирному и устойчивому развитию Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

    Летом глава МИД Сергей Лавров обвинил НАТО в милитаризации региона.

    Весной заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о скором ответе Москвы на вызовы альянса на Севере.

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    19 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева

    Беляков: За результаты работы вице-премьера Трутнева представят к госнаграде

    Tекст: Вера Басилая

    Ушедший с поста вице-премьера и полномочного представителя президента в ДФО Юрий Трутнев будет представлен к высокой государственной награде, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

    «Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО отмечены главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной награде», – заявил Беляков.

    Он также указал на огромный управленческий опыт бывшего вице-премьера, подчеркнув его высокий профессионализм, знания и компетенции, передает ТАСС.

    Ранее стало известно об уходе Трутнева с занимаемых должностей. Глава кабинета министров Михаил Мишустин предложил назначить на пост вице-премьера и полпреда в ДФО губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

    Государственная дума должна в течение недели рассмотреть представленные кандидатуры на должности членов правительства России.

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    20 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Кожемяко анонсировал строительство новой судостроительной верфи во Владивостоке

    Кожемяко: Во Владивостоке появится новая судостроительная верфь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко сообщил о планах строительства новой крупной судостроительной верфи во Владивостоке.

    «Это, конечно, строительство новых верфей. Помимо завода «Звезда», будут строить еще одну крупную верфь непосредственно во Владивостоке», – приводит ТАСС заявление Кожемяко.

    Он добавил, что для промышленного и технологического развития Дальнего Востока также планируется строительство заводов по производству электроники в Хабаровском и Приморском краях. По словам Кожемяко, создание этих предприятий необходимо для того, чтобы отвечать на вызовы современных реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Олега Кожемяко на пост вице-премьера.

    На заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

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    20 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО

    Кожемяко: Перевалку грузов в портах ДФО планируется увеличить до 300 млн тонн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируется увеличить со 180 до 300 млн тонн, сообщил кандидат на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО Олег Кожемяко.

    О планах увеличить перевалку грузов Кожемяко рассказал на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает ТАСС. «У нас стоит задача увеличить объемы перевалки до 300 млн тонн со 180 (млн тонн), что, конечно, само по себе даст возможность открыть окна для поставки в наши порты и зерна из центральных регионов России, и угля», – заявил он.

    По словам Кожемяко, это также коснется контейнерных перевозок, которые идут через страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Кожемяко призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    В понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами. В тот же день кабмин объяснил выдвижение Кожемяко на пост полпреда в ДФО.

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    20 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    Депутаты одобрили назначение Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

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    19 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Кабмин объяснил выдвижение Кожемяко на пост полпреда в ДФО

    Беляков заявил о способности Кожемяко продолжить развитие Дальнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил, что предложенный на пост вице-премьера и полпреда президента в ДФО губернатор Приморского края Олег Кожемяко досконально знает Дальний Восток.

    По словам Белякова, кандидат на пост вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Олег Кожемяко много лет работал в макрорегионе и досконально его знает, передает ТАСС.

    «Олег Кожемяко плотно взаимодействовал с полпредством президента в ДФО и сумеет с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа на посту заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО», – отметил Борис Беляков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    В тот же день президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Песков: Арктика должна стать зоной сотрудничества вместо конфронтации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества, а не зоной конфронтации на фоне планов Евросоюза усилить там военное присутствие.

    Москва убеждена, что Арктический регион должен оставаться территорией взаимовыгодного сотрудничества и избегать противостояния, передает РИА «Новости».

    «Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния. Арктика не должна быть зоной конфронтации – наоборот, Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных планах Евросоюза в регионе.

    На разработку новых технологий для работы в экстремальных погодных условиях, включая самолеты и средства дальнего обнаружения, Евросоюз планирует выделить 260 млн евро. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не несет угрозы европейским государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах соперничать с Россией за Северный морской путь.

    В прошлом месяце МИД указал на резкий рост военной активности НАТО в регионе.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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