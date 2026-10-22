Ростех назвал робот «Депеша-3» практически незаметным ночью

Госкорпорация «Ростех» заявила о невидимости робота «Депеша-3» в ночное время

Tекст: Дмитрий Зубарев

Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал практически незаметным в темное время суток, передает ТАСС.

«Применение подобных платформ в темное время суток сопряжено с рядом специфических особенностей. Ночью «Депеша-3» становится практически незаметной. Машина отличается низким профилем, работает тихо и укрывается маскировочной сетью», – сообщили в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что робот совершает ночные рейды без света и управляется дистанционно. Из-за особенностей черно-белой камеры оператору необходимо знать маршрут наизусть.

Управление машиной строится на сверке с заранее изученной трассой, поэтому важны ровный темп и аккуратность, а не скорость реакции, добавили в Ростехе. В корпорации сравнили этот процесс с хождением по канату, подчеркнув, что такой подход позволяет сохранять жизни солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех заявил о способности зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Ранее робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации. Также российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны.