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    22 октября 2026, 06:57 • Новости дня

    Трамп заявил об отсутствии переговоров между США и Ираном

    Трамп опроверг информацию о ведении переговоров Вашингтона с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время американская сторона не ведет переговорный процесс с властями Ирана.

    Американский лидер отверг информацию о наличии контактов между двумя странами, передает ТАСС.

    «Нет, думаю, мы не ведем переговоры с [Ираном]. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет», – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

    Цитаты президента США распространил пресс-пул Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс. В среду Израиль из-за возражений Дональда Трампа отменил серию атак по территории исламской республики. В понедельник глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте между Вашингтоном и Тегераном.

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время переговоров в Норвегии отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, во время переговоров в Осло американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера жестко раскритиковала Зеленского за его выпады в адрес президента США, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный источник газеты сообщил, что представители Вашингтона прямо указали Зеленскому, что его поведение «привело президента в ярость». В ответ он пытался возражать и отказываться от своих слов. Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что Зеленский «уловил посыл», поэтому на итоговой пресс-конференции в норвежской столице он высказывался о действиях США значительно сдержаннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.

    На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по российским НПЗ.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    21 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать неверных шагов на фоне активизации попыток Москвы и Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

    «Последнее, что я хочу сделать, – это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», – подчеркнул Трамп, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    Трамп отметил, что ранее уже обсуждал с президентом России перспективы завершения кризиса. По его словам, стороны приближаются к этой цели и, возможно, находятся к ней ближе, чем когда-либо, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил удовлетворение позицией Москвы на Ближнем Востоке. Он заявил, что очень рад тому факту, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт с Ираном или их участие оказалось значительно меньшим, чем могло бы быть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об искреннем желании Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

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    21 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп назвал отказ от санкций условием освобождения Хаббарда в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против Москвы привело бы к срыву переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.

    «Если бы были введены санкции, эти переговоры, безусловно, полностью бы прекратились», – приводит слова американского лидера в соцсети Truth Social ТАСС.

    Президент добавил, что многие сторонники немедленного введения антироссийских ограничительных мер звонили ему с извинениями, так как не знали о ведущемся диалоге по освобождению американского гражданина. Ранее он отмечал, что Вашингтон никого не передавал Москве взамен.

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом сообщал, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково. Американец был задержан весной 2022 года и приговорен к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне украинских войск, свою вину он признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

    МИД России подтвердил диалог российских и американских спецслужб об освобождении заключенных. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке американских санкций настрой на урегулирование ситуации на Украине.

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    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

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    21 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Сын освобожденного наемника Хаббарда поблагодарил Путина и Трампа

    Сын наемника Хаббарда поблагодарил Путина и Трампа за освобождение отца

    Tекст: Ольга Иванова

    Сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

    «Я благодарен президенту Трампу и его администрации за усилия, предпринятые ради моего отца, а также президенту Путину за проявленный акт гуманизма», – говорится в письме отца Иосифа, с которым ознакомились РИА «Новости».

    Письмо священника Намасской и Оринисской митрополии епархии Кипрской православной церкви распространило адвокатское бюро «ЕПАМ».

    73-летний уроженец Мичигана проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с оплатой не менее тысячи долларов в месяц, прошел обучение и получил оружие. Американец служил в ВСУ до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил признавшего вину Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение освободить американского наемника Стивена Хаббарда.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за этот шаг.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил освободить американца.

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    21 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Турция заключила с Катаром, Пакистаном и Индонезией оборонный меморандум

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита турецкого министра обороны Яшара Гюлера в Доху подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    Меморандум переводит двусторонние связи государств в сфере военно-промышленного комплекса в многосторонний формат, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

    Документ предусматривает совместное производство вооружений и боевой техники, передачу технологий, а также научно-исследовательские работы и интеграцию цепочек поставок между предприятиями. В Минобороны Турции отметили, что соглашение направлено на содействие сотрудничеству и укрепление военного потенциала четырех стран.

    Ранее Турция наладила поставки Катару ударных беспилотников Bayraktar TB2 и бронетехники. С Индонезией страна ведет совместную разработку среднего танка Kaplan MT, а для ВМС Пакистана Анкара строит корветы в рамках проекта Milgem.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали военный союз. В прошлом году Анкара решила модернизировать флот за счет экспорта оружия. Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество.

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    21 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

    Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.

    Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

    «Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

    Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

    В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

    В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.

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    21 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Нефтеналивной танкер загорелся в Ормузском проливе после атаки

    Танкер под флагом Кувейта загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтеналивной танкер AL DASMA был атакован во время прохождения Ормузского пролива, после чего на судне начался пожар.

    Об атаке на танкер AL DASMA в Ормузском проливе стало известно из навигационного предупреждения для моряков, с которым ознакомился ТАСС. В документе указано, что на судне начался пожар, оно легло в дрейф примерно в 11 морских милях на запад от порта Буха в Омане.

    Танкер был построен в 2014 году, ходит под флагом Кувейта и в среднем может перевозить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер близ порта Буха в Омане, не уточнив его название. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен, судно стоит на якоре.

    По состоянию на 13 октября в Ормузском проливе были атакованы 22 судна, что стало рекордным показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке, превысив общее число инцидентов за весь март 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе. В тот же день КСИР подорвал два других танкера в проливе.

    В понедельник из-за атак на суда в Ормузском проливе оказались заблокированы 6 тыс. моряков.

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    21 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

    Shafaq News: Ирак на неопределенное время закрыл пограничный переход с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирака приняли решение закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» на границе с Ираном до особого распоряжения.

    Правительство Ирака распорядилось закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» (в Иране он называется «Чазабе») до особого распоряжения по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

    Представитель МВД Ирана Али Зейниванд заявил, что Тегеран не получал от Багдада уведомлений о закрытии пунктов пограничного обмена с провинцией Хузестан. По его словам, иранские власти изучают ситуацию.

    Зейниванд также напомнил о меморандуме между Ираном и Ираком, согласно которому стороны обязаны уведомлять друг друга о закрытии погранпереходов на длительный срок. Он добавил, что при кратковременном закрытии согласование не требуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

    Летом Багдад выразил готовность стать площадкой для переговоров между США и Ираном.

    Иран, Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство.

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    21 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    США никого не передали России в обмен на наемника Хаббарда

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на освобождение гражданина США Стефана Хаббарда, осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Вашингтон никого не передавал Москве ради освобождения американского гражданина Стефана Хаббарда, отбывавшего наказание за участие в боях на стороне ВСУ, передает ТАСС.

    «Стефан возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей», – написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

    Американский лидер добавил, что возвращение Хаббарда должно было состояться еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, и объяснил возникшую задержку безуспешными переговорами.

    Стефан Хаббард содержался под стражей с апреля 2022 года, а 7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. Подсудимый дал признательные показания по существу предъявленных обвинений.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Путина освободить американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина освободить американского наемника Стефана Хаббарда.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.

    В среду Путин сообщил, что Хаббард освобожден и находится в аэропорту Пулково.

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    22 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Госдеп распорядился эвакуировать часть дипломатов из Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

    Пиготт сообщил в X, что поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую важнейшую инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

    «Безопасность сотрудников ведомства и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки», – заявил Пиготт.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    Хуситы нанесли серию ударов по стратегическим объектам королевства.

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