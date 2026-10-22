Адвокат допустил проверки рэпера Navai на границе Молдавии после депортации

Для отказа во въезде артиста в республику требуются самостоятельные законные основания, передает РИА «Новости».
«Что касается концерта в Кишиневе, казахстанское выдворение не является основанием для автоматического запрета въезда в Молдавию», – заявил Миронов.
Наваи Бакиров был задержан 13 октября при въезде в Казахстан из-за найденных в его автомобиле наркотиков. Позднее уголовное дело против музыканта было прекращено, и его выдворили из страны. В настоящее время рэпер находится в Москве и планирует выступить с перенесенным концертом в Кишиневе в декабре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат опровергла информацию о депортации артиста из Казахстана. Во вторник защита оценила риск заведения уголовного дела в России против исполнителя. Обвиняемый в контрабанде наркотиков музыкант согласился на штраф.