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    22 октября 2026, 06:33 • Новости дня

    Адвокат допустил проверки рэпера Navai на границе Молдавии после депортации

    Выдворение из Казахстана не закрыло рэперу Navai въезд в Молдавию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Московской коллегии адвокатов Иван Миронов заявил, что выдворение российского рэпера Navai из Казахстана не приведет к автоматическому запрету на въезд в Молдавию, однако возможны проверки на границе.

    Для отказа во въезде артиста в республику требуются самостоятельные законные основания, передает РИА «Новости».

    «Что касается концерта в Кишиневе, казахстанское выдворение не является основанием для автоматического запрета въезда в Молдавию», – заявил Миронов.

    Наваи Бакиров был задержан 13 октября при въезде в Казахстан из-за найденных в его автомобиле наркотиков. Позднее уголовное дело против музыканта было прекращено, и его выдворили из страны. В настоящее время рэпер находится в Москве и планирует выступить с перенесенным концертом в Кишиневе в декабре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат опровергла информацию о депортации артиста из Казахстана. Во вторник защита оценила риск заведения уголовного дела в России против исполнителя. Обвиняемый в контрабанде наркотиков музыкант согласился на штраф.

    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    20 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Молдавия запретила импорт и экспорт металлургическому заводу в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кишинев ввел ограничения на работу Молдавского металлургического завода (ММЗ), расположенного в Приднестровье, лишив предприятие возможности экспортировать и импортировать сырье.

    У завода 20 октября истекает разрешение на работу от Агентства по охране окружающей среды Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на портал ZDG. «После 20 октября, не имея действующего разрешения, они не смогут ни экспортировать, ни импортировать», – заявил директор агентства Нику Белитей. При этом он добавил, что ММЗ сможет работать на сырье, которое уже есть на территории Приднестровья.

    Таможенная служба Молдавии также подтвердила введение ограничений. Тирасполь ранее обвинял Кишинев в использовании положения Приднестровья для экономического давления на непризнанную республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

    В пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

    В четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    19 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими пограничниками, преследовавшими уклониста, сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

    Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

    Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

    Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

    В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.

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    21 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Украинские пограничники убили на территории Молдавии гражданина своей страны

    Депутат Молдавии Костюк заявил о сокрытии убийства украинца пограничниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат молдавского парламента от партии «Демократия дома» Василий Костюк заявил, что полиция и руководство республики утаили факт убийства гражданина Украины украинскими пограничниками на территории Молдавии.

    Вопрос о незаконных действиях украинских силовиков на молдавской территории обострился после того, как в октябре в приграничье зафиксировали сразу несколько инцидентов с участием вооруженных пограничников, преследовавших беженцев, передает РИА «Новости».

    «Украинская погранполиция убивала граждан Украины на территории Молдавии, а наши власти скрывали такие инциденты. Летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района в 70 метрах от пограничного столба нашли тело украинца с огнестрельным ранением головы, но полиция замолчала это дело», – заявил Костюк в видеообращении.

    Парламентарий показал фотографии с места происшествия и направил обращение в Генпрокуратуру и главе Генинспектората полиции республики Виорелу Чернэуцяну с требованием расследовать гибель мужчины.

    По данным политика, жители приграничных сел Косэуць, Клокушна и Наславча, а также города Сороки сообщают и о других подобных случаях на границе, тогда как руководство страны замалчивает проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Молдавии задержали двоих украинских пограничников.

    В понедельник Кишинев выразил протест Киеву из-за силовиков, преследовавших уклониста.

    В воскресенье молдавская сторона передала соседней стране нарушивших границу украинских пограничников.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

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    19 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в Молдавии

    Спасенный на Днестре украинец попросил убежища в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин Украины Алексей Коваль, которого местные жители спасли от преследовавших его украинских пограничников на реке Днестр, обратился к властям Молдавии с просьбой о предоставлении убежища.

    Спасенный жителями молдавского села при переправе через Днестр 49-летний украинский психотерапевт Алексей Коваль попросил убежища в Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Пограничной полиции республики в эфире канала TVR Moldova.

    Мужчина поступил в больницу города Сороки с сотрясением мозга после нападения украинских пограничников. Выяснилось, что киевлянин на протяжении восьми месяцев пытался оспорить решение военкомата об аннулировании его освобождения от военной службы по состоянию здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников.

    Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь.

    В субботу молдавские правоохранительные органы задержали преследовавших уклониста силовиков.

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    20 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Адвокат оценил риск уголовного дела в России против рэпера Navai

    Адвокат Жорин: Рэперу Navai не грозит суд в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депортированный из Казахстана музыкант Наваи Бакиров (Navai) с высокой долей вероятности избежит уголовного преследования по делу о наркотиках на территории России, заявил адвокат Сергей Жорин.

    «Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что-то грозит, я не вижу», – заявил Жорин «Газете.Ru».

    Юрист пояснил, что прекращение разбирательства в соседней стране не означает автоматического возбуждения нового уголовного дела в России. Теоретическая возможность для преследования сохраняется, однако для ее реализации потребуются самостоятельные процессуальные основания и доказательства.

    Жорин также подчеркнул, что из-за решения о выдворении Бакиров не сможет посещать Казахстан в течение пяти лет, в том числе для проведения концертов. В целом ситуация разрешилась для артиста благоприятно, поскольку он избежал уголовного наказания, заключил эксперт.

    Во вторник обвиняемый в контрабанде наркотиков рэпер Navai согласился на штраф. Его выдворили за пределы Казахстана.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту музыканта российскими дипломатами.

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    20 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Рэпера Наваи выдворили из Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский рэпер Наваи (Наваи Бакиров) выдворен за пределы Казахстана, а уголовное дело в его отношении прекращено, сообщил департамент полиции Жамбылской области страны.

    «Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – цитирует сообщение полиции РИА «Новости».

    Там уточнили, что принятое процессуальное решение уже утверждено надзорным органом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами. В четверг казахстанский суд арестовал его. В среду исполнителя задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

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    20 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Вандалы сорвали барельеф советского воина в Молдавии

    В молдавских Бельцах вандалы разрушили памятник советскому воину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака у городского Дома офицеров, сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

    Мемориальный знак был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Петрович в своем Telegram-канале. Памятник представляет собой бетонную стелу с изображением советского воина и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия монумента установлено артиллерийское орудие «ЗиС 3» времен войны.

    Отмечается, что это уже второй случай вандализма в отношении воинских памятников в Бельцах. На прошлой неделе неизвестный осквернил воинское захоронение в парке «Андриеш», справив нужду на могилы павших офицеров Красной армии. Мэрия города не отреагировала ни на один из инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце активист Алексей Петрович обвинил Молдавию в сносе памятников Великой Отечественной войны под видом ремонта.

    В марте посольство России заявило о возрождении нацистских идей в республике.

    В том же месяце в Молдавии заявили о желании властей снести памятники героям Великой Отечественной войны.

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    20 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Обвиняемый в контрабанде наркотиков рэпер Navai согласился на штраф

    Задержанный в Казахстане рэпер Navai заявил о готовности заплатить штраф

    Российский музыкант Navai (Наваи Бакиров) выразил готовность выплатить назначенную судом сумму около 4 млн рублей ради освобождения из следственного изолятора в Казахстане.

    Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) согласился заплатить штраф в размере почти 4 млн рублей за свое освобождение, если суд в Казахстане изберет ему такую меру наказания, передает РИА «Новости».

    «Согласно судебной практике, в большинстве случаев по такой категории дел назначается штраф. Я подняла дела за последний год по иностранцам, по многим подобным делам был назначен штраф. Его размер составляет до 5 тыс. месячных расчетных показателей или более 21 млн тенге (46,4 тыс. долларов или 3,84 млн рублей). Надеемся, что будет штраф», – заявила адвокат исполнителя Рена Керимова.

    Юрист добавила, что сейчас музыкант содержится в СИЗО города Тараза на юге Казахстана и не высказывает жалоб на условия содержания.

    Бакиров был задержан 13 октября сотрудниками полиции и погранслужбы при въезде в республику через пункт «Кордай». При проверке автомобиля исполнителя правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство. Расследование в отношении музыканта ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

    Уроженец Самары Navai получил популярность благодаря участию в дуэте HammAli & Navai. Музыканты выпустили такие известные композиции, как «Птичка», «Девочка – война» и «Пустите меня на танцпол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами.

    В пятницу адвокат музыканта сообщил о его переводе в СИЗО в Таразе.

    В четверг Генконсульство направило ноту в МИД Казахстана из-за ареста исполнителя.

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    20 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Додон призвал Молдавию заключить прямой контракт с Россией на поставку газа

    Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев купить газ напрямую у России

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что властям Молдавии необходимо добиваться прямых договоренностей с Россией о долгосрочных поставках газа по выгодной стоимости в преддверии зимы.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал недавний визит делегации депутатов-социалистов в Москву, где обсуждались возможные поставки российского газа на более выгодных условиях, передает РИА «Новости».

    «Нужно добиваться прямых договоренностей и заключить долгосрочный контракт, который защитит наших потребителей от резких скачков биржевых цен. Мы должны исходить из наших национальных интересов. При соблюдении технических условий стоимость российских энергоресурсов может составить от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров», – написал Додон.

    Политик подчеркнул, что из-за упущений действующего правительства жители Молдавии переплачивают за топливо в два-три раза по сравнению с другими странами. Он отметил, что на рынках Турции и Сербии кубометр газа стоит около 0,4 и 0,5 евро, тогда как в Молдавии этот показатель достигает 1,33 евро.

    С 1 сентября в Молдавии вступили в силу новые тарифы на природный газ, а с 1 октября они вновь выросли и составили 1,47 доллара за кубометр. На этом фоне 26 сентября парламент республики ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти страны в газовом кризисе.

    В прошлом месяце глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию.

    Власти Молдавии предупредили о росте тарифов на газ.

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    21 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Кабмин Молдавии одобрил денонсацию протокола с СНГ о передаче улик

    Правительство Молдавии одобрило расторжение протокола с СНГ о передаче вещдоков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабинет министров Молдавии проголосовал за денонсацию протокола с СНГ о передаче оружия и наркотиков в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, сообщил премьер-министр страны Василий Тофан.

    Правительство Молдавии проголосовало за расторжение документа, определяющего порядок передачи наркотических веществ и огнестрельного оружия в качестве улик по уголовным делам, передает РИА «Новости».

    Инициативу представила глава МВД Молдавии Даниела Мисаил-Никитин. По ее словам, республика уже участвует в других международных соглашениях, которые обеспечивают необходимую правовую базу для взаимодействия с иностранными государствами.

    Министр добавила, что в настоящее время нет активных запросов в рамках данного протокола, поэтому отказ от него не скажется на расследованиях. Документ был подписан в Сочи осенью 2017 года, теперь вопрос о его денонсации предстоит рассмотреть парламенту Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недальновидным планируемый выход Молдавии из СНГ.

    Также постпред Александр Лукашевич предупредил Кишинев о последствиях выхода из организации.

    Кроме того, в республике официально запустили процедуру выхода из Содружества.

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    21 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в инвестициях в войну

    Глава МИД Приднестровья Игнатьев обвинил Молдавию в инвестициях в войну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что молдавское правительство отказывается от мирного урегулирования конфликта и предпочитает двигаться по пути эскалации напряженности.

    «Кишинев находится в плену ошибочной парадигмы, продолжая инвестировать в войну, а не в мир. Вместо того чтобы решать конфликт посредством укрепления доверия и нахождения устойчивых компромиссных решений, там предпочитают двигаться по пути эскалации напряженности и бряцания оружием», – заявил Игнатьев РИА «Новости».

    По его словам, население обоих берегов Днестра обеспокоено процессами милитаризации Молдавии и не желает возвращения к военной конфронтации. Тирасполь регулярно предлагает соседям подписать декларацию о приверженности мирным подходам, чтобы послать четкий сигнал гражданам и снять накопившуюся напряженность.

    Однако молдавская сторона намеренно политизирует эту инициативу и отказывается от конструктивного диалога. В июле лидер непризнанной республики Вадим Красносельский подтверждал, что Кишинев отверг переданный в мае проект мирного документа.

    Стратегия обороны Молдавии до 2034 года предполагает сближение с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также прямо называет угрозой российский миротворческий контингент. При этом конституция закрепляет нейтральный статус государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тирасполе назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

    Ранее российские дипломаты в Кишиневе отреагировали на высказывания европейских политиков о безопасности.

    Также аналитики отметили попытки Бухареста втянуть Украину в приднестровский конфликт.

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