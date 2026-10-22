Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.