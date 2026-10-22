Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов

Tекст: Антон Антонов

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,1% по сравнению с закрытием торгов и составила 110,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В то же время цена декабрьских фьючерсов на марку WTI выросла на 0,91%, достигнув отметки в 98,03 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть на фоне рисков в Ормузском проливе продолжили рост.

Во вторник котировки также росли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

