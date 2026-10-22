NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

Tекст: Антон Антонов

Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.