NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке

Tекст: Антон Антонов

«В последние дни американские военные незаметно сокращают свое присутствие на базах по всему Ближнему Востоку, а Госдепартамент отдает распоряжения о дальнейшем уменьшении численности сотрудников во многих дипломатических миссиях в регионе», – передает NBC.

Отмечается, что сокращение напоминает аналогичную ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале. По данным источников, эти меры предпринимаются в связи с продолжающимися угрозами в регионе, в том числе от Тегерана, передает РИА «Новости».

Передислокация затронула американский контингент в Иордании, а также базы в Катаре и Кувейте.

По данным канала, в среду главы многих дипломатических миссий США на Ближнем Востоке получили уведомления, что они начинают работать в сокращенном составе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

