Беспилотник атаковал нефтяное месторождение Saudi Aramco в Саудовской Аравии

«Силы ПВО перехватили беспилотник, пытавшийся атаковать один из производственных объектов на месторождении Шайба компании Saudi Aramco», – говорится в заявлении министерства энергетики.
Жертвами атаки стали граждане Филиппин и Непала, пострадали граждане Пакистана и Индии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы из Йемена пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
В сентябре атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии. Позднее Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода.