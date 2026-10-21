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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Задержанный наемник из Германии оказался бывшим военным бундесвера

    Задержанный немецкий наемник участвовал в боях под Донецком с 2016 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный гражданин Германии, служивший в ВСУ, оказался бывшим кадровым военным бундесвера и участвовал в боевых действиях на украинской стороне в районе Донецка с 2016 по 2018 год, сообщили в ФСБ.

    Наемник является действующим военнослужащим ВСУ, который находился на линии боевого соприкосновения в Донбассе в составе подразделения, состоящего преимущественно из иностранцев, цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

    В 2015 году мужчина через социальные сети связался с представителем запрещенной в России террористической организации, чтобы отправиться воевать в ЛНР и ДНР. После подписания документов его распределили в подразделение сил территориальной обороны украинской армии. За участие в боях он получил медаль.

    В ноябре 2025 года иностранец вновь прибыл на Украину с полной экипировкой и подписал контракт. Отмечается, что ему обещали денежное вознаграждение, которое он в итоге не получил.

    С 1996 по 2010 год мужчина проходил службу в бундесвере и принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Сомали. После увольнения из армии он воевал в качестве наемника в Сирии. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Ведомство показало видео с жалобами наемника на обман со стороны Киева.

    В начале месяца силовики задержали при попытке въезда в Россию иностранца, вербовавшего людей для украинской армии.

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    21 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Отток граждан России из Германии впервые превысил приток

    Destatis: Из Германии впервые уехало больше граждан России, чем прибыло

    Tекст: Мария Иванова

    В первой половине текущего года количество граждан России, покинувших Германию, впервые оказалось больше числа переехавших в эту страну, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

    В первом полугодии 2026 года из ФРГ выехали чуть более 4,4 тыс. российских граждан, тогда как на постоянное место жительства прибыли чуть более 3,8 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Destatis.

    В статистическом управлении отметили, что подобное изменение соотношения фиксируется впервые. До этого количество переезжавших в страну россиян значительно превышало число тех, кто решал покинуть Германию.

    Ранее в посольстве России в Берлине обращали внимание на неуклонный рост интереса соотечественников к возвращению на родину. По данным дипломатов, к концу августа текущего года было выдано 570 свидетельств по государственной программе содействия добровольному переселению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом европейцы массово захотели переехать жить в Россию.

    Посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из ФРГ соотечественников.

    Весной стало известно, что возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза по итогам 2025 года.

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    21 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Делегация России заявила о росте в ЕС скептицизма относительно поддержки Киева

    Делегация России в Вене сообщила о росте в ЕС скептицизма по поддержке Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В странах Запада растет скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Последний визит Зеленского в Лондон весьма показательный. Сами украинцы не скрывали его экстренный характер. Оно и понятно: среди европейских стран скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины растет. Ведь уже всем очевидна коррупционная сущность режима», – заявила Жданова в ходе выступления на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат добавила, что западным представителям, поддерживающим Владимира Зеленского, не с руки говорить об этом на официальном уровне, поскольку они сами вскормили такую гидру, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Украина прекратила бы существование без помощи США.

    На прошлой неделе эксперты указали на стратегическую безысходность Киева.

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    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

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