Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

«Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.