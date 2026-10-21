Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.