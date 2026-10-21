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    21 октября 2026, 21:49 • Новости дня

    Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

    Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников, включая часть штата студии BioWare, и отказаться от дальнейшего развития франшизы Mass Effect, пишет Bloomberg.

    Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

    При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

    До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.

    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    20 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink

    The Economic Times: Индия решила обязать Starlink контролировать трафик

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Индии планирует ввести дополнительные меры контроля за услугами спутниковой связи Starlink, обязав компанию Илона Маска устанавливать устройства для мониторинга трафика.

    Власти Индии хотят обязать американского оператора связи Starlink устанавливать на станциях оборудование для мониторинга трафика, пишет The Economic Times. По информации издания, эта аппаратура предназначена для выявления одностороннего ограничения скорости передачи данных и позволяет полностью контролировать услуги спутниковой связи в стране, передает ТАСС.

    Новые требования могут осложнить полномасштабную деятельность Starlink в Индии. Компания SpaceX уже построила 20 наземных станций в республике, которые, по ее заявлениям, оснащены средствами контроля для защиты данных пользователей.

    В 2021 году SpaceX открыла филиал в Индии для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности и планов использовать запрещенные частотные диапазоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индийская Reliance ответила на критику Илона Маска.

    В сентябре президент Финляндии Александр Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    В феврале Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке

    В сеть выложили более 400 тыс. электронных писем немецкой партии АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой в открытом доступе в интернете оказались сотни тысяч партийных электронных писем и личных документов, сообщила газета Bild.

    Как подтвердил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комментарии журналистам издания Bild, факт несанкционированного доступа к данным действительно имел место, однако точные масштабы утечки в партийном руководстве раскрывать не стали, передает ТАСС.

    По предварительным сведениям немецких обозревателей, неизвестные злоумышленники взломали почтовые ящики политического объединения и выложили в Сеть массив данных, насчитывающий 421 179 писем общим объемом 281 гигабайт.

    Предполагается, что среди скомпрометированных адресатов значатся ведущие политики АдГ, включая сопредседателя партии Алис Вайдель и почетного председателя Александра Гауланда.

    «В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы фрагменты содержимого нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет», – констатировал официальный представитель АдГ.

    Специалисты, получившие частичный доступ к опубликованным материалам, обнаружили в утекшей базе финансовые счета, выписки по банковским транзакциям, заявления на вступление, а также личные документы членов партии, включая фотографии удостоверения личности заместителя главы фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера.

    В руководстве оппозиционной силы подчеркнули, что саму атаку удалось оперативно остановить, а действующие почтовые ящики федерального аппарата АдГ не пострадали. Подлинность обнародованных документов и их прямая связь с сентябрьским инцидентом сейчас проверяются.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, неизвестные хакеры смогли похитить личные адреса электронной почты и телефонные номера примерно 13 тыс. сотрудников полиции японской префектуры Сайтама.

    Сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке, злоумышленники призвали французов присоединиться к субботним демонстрациям.

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

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    21 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    WSJ назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве, пишет Wall Street Journal.

    «Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа», – пишет Wall Street Journal.

    Поводом для такого решения названо недовольство Маска и Белого дома атаками украинских войск на российские дизельные нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости».

    Источники издания заявили, что Маск и Белый дом обсуждали решение по спутниковой сети по телефону сразу после того, как информация о сбоях стала публичной. По утверждению одного из собеседников, они говорили об этом еще до введения ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских войск к спутникам Starshield.

    Киев призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    20 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    «Яндекс» частично восстановил работу сервиса «Яндекс 360»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря.

    «Основные возможности почты, диска, документов, календаря, трекера и телемоста работают, постепенно возвращаются и остальные функции», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

    В почтовом сервисе пользователям вновь доступна отправка вложений к письмам размером более 1 МБ. В «Яндекс Трекере» полностью возобновлены уведомления и интеграция с почтой, а сервис «Яндекс Телемост» восстановил облачную запись встреч. Кроме того, вернулся предварительный просмотр документов в почте, на диске и в телемосте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Директ» возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центры.

    В понедельник компания сообщила о полном восстановлении работы такси, самокатов и доставки.

    На прошлой неделе в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

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    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

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    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

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