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    21 октября 2026, 21:40 • Новости дня

    Эстонское ТВ отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Эстонская ERR отказалась показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская государственная телерадиокомпания ERR отменила трансляцию церемоний юношеских Олимпийских игр в Дакаре в знак протеста против допуска спортсменов из России и Белоруссии с национальной символикой.

    Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна сообщил, что телеканал уже уведомил о своем решении Европейский вещательный союз и Олимпийский комитет, передает РИА «Новости». Поводом для бойкота стало разрешение Международного олимпийского комитета выступать атлетам из России и Белоруссии под своими флагами.

    Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов в девяти видах спорта. Команда выступит в полноценном статусе – под флагом страны, а в случае побед россиян будет звучать национальный гимн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешном восстановлении прав российских спортсменов.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех атлетов.

    На прошлой неделе спецпредставитель США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

    21 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    @ t.me/fvsr_ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский велогонщик на треке, участник Олимпийских игр Сергей Кучеров погиб в ходе специальной военной операции.

    Российский велогонщик на треке 46-летний Сергей Кучеров погиб на СВО. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Сергей погиб на СВО», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Кучеров был мастером спорта международного класса, выступал за сборную России по велоспорту на треке с 2001 года. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, занимал призовые места на этапах Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

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    21 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Делегация России заявила о росте в ЕС скептицизма относительно поддержки Киева

    Делегация России в Вене сообщила о росте в ЕС скептицизма по поддержке Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В странах Запада растет скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Последний визит Зеленского в Лондон весьма показательный. Сами украинцы не скрывали его экстренный характер. Оно и понятно: среди европейских стран скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины растет. Ведь уже всем очевидна коррупционная сущность режима», – заявила Жданова в ходе выступления на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат добавила, что западным представителям, поддерживающим Владимира Зеленского, не с руки говорить об этом на официальном уровне, поскольку они сами вскормили такую гидру, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Украина прекратила бы существование без помощи США.

    На прошлой неделе эксперты указали на стратегическую безысходность Киева.

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    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

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    21 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС

    Правительство Болгарии отказалось оплачивать оружие для ВСУ через фонд ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины, отказавшись оплачивать поставки нового вооружения.

    Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для ВСУ, не блокируя при этом соответствующие решения стран Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    «Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария... отвергает логику бесконечного военного противостояния», – говорится в правительственном коммюнике.

    Согласно документу, София будет настаивать на приоритетном использовании выделенных средств в тех районах Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство. В настоящее время возможности реализации этого подхода уточняются с Еврокомиссией. Европейский фонд мира пополняется за счет обязательных взносов государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь.

    Летом Польша не захотела отдавать Киеву деньги из Фонда мира ЕС.

    Весной Евросоюз впервые выделил средства на вооружение Прибалтики.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    21 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отказалась снимать энергосанкции с России вопреки шагам США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», – заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».

    Ее заявления прозвучали на фоне предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа шагов по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей. Вашингтон смягчил санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановил введение ряда новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций.

    В понедельник Британия отказалась поддержать решение Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.

    На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Владимиру Зеленскому не отменять санкции против России.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    21 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    FT: Новые послы в ЕС месяцами ждали возможности вручить верительные грамоты

    FT: Послы при ЕС месяцами ждали вручения грамот фон дер Ляйен и Коште

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новые послы иностранных государств при Евросоюзе месяцами не могут официально вступить в должность из-за новой процедуры совместного вручения верительных грамот главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.

    Последняя церемония состоялась в мае, а согласовать следующую на сентябрь не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Найти время, когда оба одновременно свободны, непросто», – заявил изданию дипломат одной из стран, не входящих в ЕС. В результате прибывшие в Брюссель дипломаты оставались в статусе назначенных послов и не могли участвовать в некоторых официальных мероприятиях.

    Как сообщает издание, после пяти лет напряженных отношений между фон дер Ляйен и прежним председателем Евросовета Шарлем Мишелем его преемник Кошта попытался наладить взаимодействие с главой Еврокомиссии. Для этого он согласился проводить церемонии вручения верительных грамот совместно, хотя прежде было достаточно присутствия одного из руководителей институтов ЕС.

    Как сообщили представители фон дер Ляйен и Кошты, очередная церемония назначена на 22 октября, верительные грамоты должны представить сразу 19 послов. В пресс-службах заявили, что церемонии проводятся регулярно, как только набирается достаточное количество послов.

    При этом руководство ЕС не намерено возвращаться к прежнему порядку, при котором вручение верительных грамот проводил исключительно председатель Евросовета, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.

    В начале месяца фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В прошлом месяце она начала превращать Евросоюз в военный блок.

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