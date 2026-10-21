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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня

    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники

    Reuters: Власти стран Европы захотели разрешить частным компаниям сбивать дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительства европейских государств начали рассматривать возможность наделения частных инфраструктурных и энергетических компаний полномочиями по уничтожению беспилотников для защиты критически важных объектов.

    Частные и государственные предприятия Европы, управляющие критически важной инфраструктурой, обратились к властям с просьбой разрешить им самостоятельно сбивать беспилотники, пишет Reuters.

    Отмечается, что подобные полномочия традиционно принадлежали исключительно военным. По данным агентства, в августе парламент Франции принял закон, позволяющий утвержденным операторам обнаруживать, подавлять и сбивать дроны вблизи уязвимых объектов. Ожидается, что к 2027 году расширенный список важнейших предприятий будет оснащен системами противодействия беспилотникам.

    В Германии министерство внутренних дел также пересматривает законодательство, чтобы определить правовую роль компаний в активных мерах защиты. В сентябре о планах предоставить аналогичные полномочия крупным энергетическим фирмам объявила Австрия. В Польше назначенные подразделения безопасности операторов уже получили право перехватывать контроль над дронами.

    Генеральный секретарь европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил об опасениях отрасли. «Существует теоретическая и все более практическая вероятность того, что этой зимой могут произойти отключения отопления из-за гибридных атак», – отметил он. При этом некоторые операторы выражают беспокойство по поводу юридической ответственности за возможный ущерб на земле при перехвате дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Летом правительство России создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Президент Владимир Путин подписал указ о правилах обеспечения антидроновой безопасности критической инфраструктуры.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал создание превосходящих БПЛА «Дань-Т» беспилотников-ракет

    Ростех: В 2027 году корпорация представит превосходящие БПЛА «Дань-Т» дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная корпорация «Ростех» разрабатывает новые беспилотные летательные аппараты с характеристиками крылатых ракет, которые планируется представить в следующем году.

    Госкорпорация ведет работу над несколькими проектами в области беспилотной авиации. Ожидается, что новые аппараты покажут в 2027 году, сообщает Ростех.

    В корпорации отметили, что развитие технологий стирает грань между дронами и крылатыми ракетами. В частности, представленный на недавнем авиасалоне в Египте беспилотник «Дань-Т» по своим характеристикам уже является полноценной ракетой. В новых моделях будут применяться элементы искусственного интеллекта.

    Аппарат «Дань-Т» оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен скрытно поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров по принципу «выстрелил и забыл». Дрон прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения и доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Следующие разработки Ростеха будут отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале корпорация представила восемь новых типов беспилотников для применения в рамках спецоперации на Украине.

    В январе отечественные специалисты создали специальные патроны для борьбы с дронами.

    В прошлом году Ростех разработал защитную систему от беспилотников для мостов.

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    21 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Москве представили мобильный комплекс поражения беспилотников «Ястреб»

    На выставке в Москве показали новейший комплекс перехвата дронов «Ястреб»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «Сфера безопасности» в Москве специалисты компании «К-Авиа» продемонстрировали мобильный комплекс обнаружения и поражения беспилотников «Ястреб», который успешно прошел испытания для применения в зоне спецоперации.

    В компании рассказали, что при попадании вражеского аппарата в зону действия сенсора цель захватывается и идентифицируется, передает ТАСС.

    Экипаж машины состоит из двух человек: оператора обнаружения и оператора беспилотника-перехватчика.

    В «К-Авиа» пояснили, что после обнаружения цели принимается решение на поражение. Из открывающегося контейнера вылетает ракета, которая уничтожает дрон противника вдогонку. Боекомплект комплекса составляет девять единиц, запуск возможен из контейнера, с грунта или с автомобиля.

    Система успешно прошла испытания и получила рекомендацию к применению в зоне спецоперации на Украине. Главным преимуществом комплекса разработчики назвали способность круглосуточно обнаруживать все типы беспилотных аппаратов.

    В состав «Ястреба» интегрировано авторское программное обеспечение «Домовой» для подсистемы управления. Международная выставка «Сфера безопасности» проходит на территории ВДНХ с 21 по 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».

    В мае в зоне спецоперации на Украине против украинских беспилотников начали применять комплекс «Цитадель».

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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