ООН потребовала вдвое снизить выбросы парниковых газов за десять лет

ООН призвала сократить выбросы парниковых газов почти на 50% за десять лет

Tекст: Вера Басилая

В докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) указано, что принятая в рамках Парижского соглашения задача удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса до 2050 года уже утрачена. Теперь цель состоит в том, чтобы свести к минимуму масштаб этих изменений и вернуться к показателю 1,5 градуса к 2100 году, передает РИА «Новости».

«Чтобы выйти на этот путь, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнями 2025 года», – указывают авторы доклада.

При сохранении нынешнего уровня выбросов глобальное потепление может достичь 2,8 градуса в течение текущего столетия. Каждые пять лет выбросов на текущем уровне повышают пиковый показатель потепления примерно на 0,1 градуса.

Для сдерживания потепления необходимо удалить из атмосферы около 320 гигатонн углекислого газа, что эквивалентно примерно восьми годам глобальных выбросов на уровне 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за климатического явления Эль-Ниньо.