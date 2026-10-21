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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    Суд в США оштрафовал Meta на рекордные 25 млрд долларов за обман пользователей
    21 октября 2026, 20:57 • Новости дня

    Экс-замглавы ярославского угрозыска осужден по делу о наркотиках и оружии

    Экс-замглавы ярославского угрозыска Репин получил 15 лет за наркотики и оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александра Репина к 15 годам лишения свободы.

    Репин был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Бывший полицейский был арестован в октябре 2024 года Кировским районным судом Ярославля. Изначально ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а позже добавилось обвинение в незаконном обороте оружия.

    Ранее бывший глава красноярской ГИБДД получил 10 лет колонии за продажу номеров.

    В июле на изъятых в машине митрополита Илариона наркотиках нашли отпечатки полицейского.

    До этого суд арестовал белгородского полицейского по делу о получении взятки.

    21 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

    Минобороны: В Калининградской области разбился самолет Су-30

    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
    @ Денис Тырин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, сообщило Минобороны.

    Экипаж самолета успешно катапультировался, угрозы жизни летчиков нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Отмечается, что летчики уже эвакуированы наземной поисково-спасательной командой.

    «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту.

    В августе пассажирский самолет потерпел крушение у военного аэродрома на Аляске.

    В том же месяце военные испытания США привели к крушению санитарного самолета.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине

    Ушаков: Дело идет к завершению украинского конфликта

    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению.

    Ушаков оценил перспективы завершения конфликта на Украине в беседе с «Вестями». «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

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    21 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине

    Ушаков: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине может состояться в ноябре в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал Ушаков в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине. Он сообщил, что трехсторонние переговоры планируется возобновить в ноябре.

    Помощник президента отметил, что украинский кризис стал центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

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    21 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    @ SPbGS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербурге суд заключил под стражу 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и краже денег с его банковских карт.

    Мужчина пробудет под арестом до 15 декабря. О заключении под стражу попросила его сожительница, заявившая, что опасается за свою жизнь, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По данным следствия, в апреле во время распития спиртного на берегу Лиговского канала обвиняемый ударил 57-летнего знакомого, в результате чего тот упал, ударился головой о бетонный столб и умер. После этого злоумышленник расчленил тело, упаковал в полиэтиленовые пакеты и выбросил в канал.

    Также обвиняемый похитил банковские карты и мобильный телефон жертвы, сняв более 500 тыс. рублей. Мужчина частично признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого.

    В начале месяца в гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.

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    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Союз потребителей России пожаловался на манипуляции маркетплейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил об обеспокоенности манипулятивными практиками на маркетплейсах.

    Союз потребителей России выразил обеспокоенность манипулирующими практиками маркетплейсов и пытается найти механизмы защиты покупателей, передает ТАСС со ссылкой на Койтова.

    «Подталкивающие манипулятивные практики – ужасающие на самом деле: с таймером обратного отсчета, с количеством штук. Вот мы сколько ни пытаемся, но не можем найти такого действенного механизма, как это побороть раз и навсегда. Да, точечные имплементации законодательства попадаются. Но, к сожалению, внимательность потребителя здесь должна быть последним рубежом», – заявил он.

    Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Анна Нефедова подчеркнула, что с ростом товарооборота на маркетплейсах увеличивается и количество обращений граждан. За девять месяцев этого года по вопросам защиты прав потребителей в региональное управление поступило более 31,5 тыс. обращений.

    Судя по тенденции, стоит ожидать очередного роста обращений по итогам года, заключила представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскачество нашло нарушения у 80% шерстяных тапочек на маркетплейсах.

    Летом Госдума ввела штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов.

    В прошлом году Минфин сообщил о планах усилить контроль за интернет-площадками.

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    21 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Казахстан передал России данные о новых правилах въезда в республику

    МИД Казахстана: Астана передала России информацию о новых правилах въезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам 85 государствам, включая Россию, подробную информацию о системе электронных разрешений на въезд QazETA.

    «В настоящее время подробная информация по системе QazETA передана по дипломатическим каналам всем упомянутым государствам», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского МИД.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Астаны дополнительных разъяснений по порядку применения новых правил оформления разрешений на въезд.

    Ранее правительство Казахстана постановило, что электронное разрешение на въезд в страну станет обязательным с 1 июля 2027 года. Требование затронет граждан стран ЕАЭС и государств с безвизовым режимом. Разрешение потребуется оформить через мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда.

    В ближайшее время компетентные органы Казахстана проведут в Астане специальный брифинг для представителей дипломатических миссий, на котором разъяснят порядок работы системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян.

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