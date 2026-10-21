США запланировали создать командование автономных боевых систем

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о старте программы «Азенкур» (Agincourt) для создания нового профильного командования, передает РИА «Новости».
«Перед проектом «Азенкур» стоят две задачи. Первая: к 1 октября 2027 года создать Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM) во главе с четырехзвездным генералом, наделив его полномочиями, необходимыми для проведения крупнейших институциональных преобразований со времен межвоенного периода», – отмечается в заявлении программы.
Агентство Bloomberg сообщало о намерениях Пентагона наладить в Соединенных Штатах массовое производство недорогих ударных беспилотников LUCAS по цене около 55 тыс. долларов за единицу. Этот проект, основанный на архитектуре иранских дронов Shahed, призван частично заменить в арсенале американских войск дорогостоящие крылатые ракеты.
Ранее стало известно, что американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване.
До этого Тайбэй провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил потерю США пятой части беспилотников Reaper в Иране.