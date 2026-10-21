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    21 октября 2026, 19:45 • Новости дня

    В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

    В школьную программу предложили включить китайский роман «Путешествие на Запад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперт Минпросвещения, преподаватель китайского языка гимназии № 1 Оренбурга Надежда Иноземцева предложила включить в школьную программу отрывки из романа «Путешествие на Запад», а также стихотворения Ли Бо и Ван Вэя.

    По ее мнению, в российскую школьную программу целесообразно включать как классические, так и современные китайские произведения, сообщает РИА «Новости». «Включение произведений китайской литературы в школьную программу наиболее целесообразно осуществлять через сочетание классических и современных текстов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся», – сказала Иноземцева.

    По ее словам, для учеников 5-9-х классов отлично подойдут адаптированные отрывки из романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Эксперт пояснила, что эта книга знакомит с основами восточной философии и морали через увлекательный приключенческий сюжет. Кроме того, школьникам рекомендуется читать стихотворения Ли Бо и Ван Вэя, а также тексты о создании мира.

    Старшеклассникам будет полезно изучить классическую поэзию в качественных переводах, а также романы «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня и «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Расширение литературного списка окажет положительный эффект на эстетическое развитие детей и поможет им понять культуру соседней страны, добавила Иноземцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    В субботу Минпросвещения собралось включить фиджитал-спорт в расписание школ.

    На прошлой неделе ведомство пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Минпросвещения установило три возможные оценки за поведение школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России направило школам порядок оценивания поведения учеников.

    В новом учебном году в школах России стартовала апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы, для участия в ней в каждом регионе отобрали не менее десяти общеобразовательных организаций, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При этом педагог обязан учитывать комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации школы.

    Письмо Минпросвещения устанавливает три возможные оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Эти формулировки должны использоваться в документации школы и при информировании родителей.

    Модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах и подчеркнуло воспитательный характер нововведения, которое должно помочь формировать у детей социально одобряемые модели поведения.

    В августе министерство заявило, что допуск к экзаменам не будет зависеть от оценки за поведение, чтобы не ограничивать образовательные права учеников.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил о намерении обсудить с Уиткоффом встречу с Трампом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге сообщил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу о готовности обсудить возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

    Беседа российского лидера со спецпосланником президента США проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», – заявил Путин.

    Он также попросил Уиткоффа передать Трампу самые искренние слова благодарности за принимаемые им усилия по урегулированию украинского кризиса.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко, все три страны заинтересованы во встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей пока нет. Американский госсекретарь Марко Рубио подтверждал, что возможность встречи лидеров обсуждается.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию на Украине.

    В прошлом месяце в Кремле допустили подготовку Китаем встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС.

    Летом помощник президента Юрий Ушаков отмечал возможность проведения двусторонних переговоров в КНР.

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    21 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков счел неуместным сравнение встречи Путина, Трампа и Си с Ялтой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным сравнение возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Песков прокомментировал сравнение возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    «Нет. Такое сравнение совсем неуместно», – заявил Песков телеканалу «Звезда».

    Ранее газета The Wall Street Journal провела историческую параллель между возможной встречей трех лидеров и событиями 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании согласовывали основы послевоенного устройства мира.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч президента на саммите АТЭС.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к контактам с лидерами России и КНР.

    В среду Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков рассказал о планах США обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

    Песков заявил об отказе Китая обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения на трехсторонней встрече с Москвой и Пекином, однако Китай выступает против этого.

    Соединенные Штаты планируют поднять вопросы стратегической стабильности на трехсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин не выражает желания обсуждать ядерное разоружение, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть еще много вопросов», – заявил Песков.

    «С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать», – отметил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности.

    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая. МИД прокомментировал возможность встречи лидеров трех государств.

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    21 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети

    Китайскую Терракотовую армию создавали женщины и дети

    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети
    @ IMAGO/Bettina Strenske/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новое исследование отпечатков пальцев показало, что значительная часть статуй знаменитой китайской Терракотовой армии была изготовлена взрослыми женщинами и несовершеннолетними.

    Значительная часть воинов Терракотовой армии, обнаруженной около древнего китайского города Сиань, была создана женщинами и детьми, пишет SCMP.

    «Эти результаты бросают вызов устоявшемуся предположению, что производство Терракотовой армии опиралось исключительно на труд взрослых мужчин, и предоставляют первые количественные биологические доказательства участия разнообразной рабочей силы, включая женщин и детей», – заявил автор исследования Шэнь Цзинъи.

    Масштабное захоронение полноразмерных глиняных статуй располагается под землей на глубине около пяти метров. Армия предназначалась для защиты первого императора Китая Цинь Шихуанди в загробной жизни. Воины были захоронены вместе с правителем после его смерти в 210 году до нашей эры.

    Результаты нового исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Cultural Heritage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Терракотовую армию из Китая решили привезти в Москву. Археологи обнаружили самую раннюю гробницу на острове Хайнань. Мужчина испортил две фигуры Терракотовой армии.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    21 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге

    Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет в Петербурге встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    «В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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