В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.



«Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

«В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

«Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

«Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

«Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.