Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

«Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.