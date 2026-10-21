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    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня

    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    21 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    WSJ назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве, пишет Wall Street Journal.

    «Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа», – пишет Wall Street Journal.

    Поводом для такого решения названо недовольство Маска и Белого дома атаками украинских войск на российские дизельные нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости».

    Источники издания заявили, что Маск и Белый дом обсуждали решение по спутниковой сети по телефону сразу после того, как информация о сбоях стала публичной. По утверждению одного из собеседников, они говорили об этом еще до введения ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских войск к спутникам Starshield.

    Киев призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    21 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Задержанный наемник из Германии оказался бывшим военным бундесвера

    Задержанный немецкий наемник участвовал в боях под Донецком с 2016 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный гражданин Германии, служивший в ВСУ, оказался бывшим кадровым военным бундесвера и участвовал в боевых действиях на украинской стороне в районе Донецка с 2016 по 2018 год, сообщили в ФСБ.

    Наемник является действующим военнослужащим ВСУ, который находился на линии боевого соприкосновения в Донбассе в составе подразделения, состоящего преимущественно из иностранцев, цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

    В 2015 году мужчина через социальные сети связался с представителем запрещенной в России террористической организации, чтобы отправиться воевать в ЛНР и ДНР. После подписания документов его распределили в подразделение сил территориальной обороны украинской армии. За участие в боях он получил медаль.

    В ноябре 2025 года иностранец вновь прибыл на Украину с полной экипировкой и подписал контракт. Отмечается, что ему обещали денежное вознаграждение, которое он в итоге не получил.

    С 1996 по 2010 год мужчина проходил службу в бундесвере и принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Сомали. После увольнения из армии он воевал в качестве наемника в Сирии. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Ведомство показало видео с жалобами наемника на обман со стороны Киева.

    В начале месяца силовики задержали при попытке въезда в Россию иностранца, вербовавшего людей для украинской армии.

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    21 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Отток граждан России из Германии впервые превысил приток

    Destatis: Из Германии впервые уехало больше граждан России, чем прибыло

    Tекст: Мария Иванова

    В первой половине текущего года количество граждан России, покинувших Германию, впервые оказалось больше числа переехавших в эту страну, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

    В первом полугодии 2026 года из ФРГ выехали чуть более 4,4 тыс. российских граждан, тогда как на постоянное место жительства прибыли чуть более 3,8 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Destatis.

    В статистическом управлении отметили, что подобное изменение соотношения фиксируется впервые. До этого количество переезжавших в страну россиян значительно превышало число тех, кто решал покинуть Германию.

    Ранее в посольстве России в Берлине обращали внимание на неуклонный рост интереса соотечественников к возвращению на родину. По данным дипломатов, к концу августа текущего года было выдано 570 свидетельств по государственной программе содействия добровольному переселению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом европейцы массово захотели переехать жить в Россию.

    Посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из ФРГ соотечественников.

    Весной стало известно, что возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза по итогам 2025 года.

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    21 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала видео с жалобами немецкого наемника на обман со стороны Киева

    Немецкий наемник объяснил побег из ВСУ невыплатой обещанных 100 тыс. гривен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ распространила видеозапись с задержанным гражданином Германии, который служил в рядах Вооруженных сил Украины и сбежал из-за невыплаты обещанных денег.

    Задержанный немецкий снайпер рассказал, что контракт с украинской армией он подписал в декабре 2025 года сроком на три года, передает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ.

    «После подписания контракта мне обещали выплатить денежные средства в размере 100 тыс. гривен. Однако данные деньги я не получил, был вынужден бежать из рядов Вооруженных сил Украины», – заявил наемник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Во вторник командиры ВСУ обманом отправили колумбийских наемников на штурм под Харьковом. На прошлой неделе российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников.

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    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Новак допустил восстановление поврежденных ниток «Северных потоков»

    Новак заявил о технической возможности восстановления «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Поврежденные ветки системы газопроводов «Северный поток» технически могут быть восстановлены, а поставки по уцелевшей трубе можно начать в короткие сроки, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас одна нитка из четырех в рабочем состоянии. Если европейские потребители захотят или европейские страны, политики – ну, конечно, по этой ветке можно поставлять», – приводит слова Новака ТАСС.

    Новак подчеркнул, что возможность поставок зависит в первую очередь от Германии, куда идет газопровод.

    «Остальные три нитки – технически, как уже ранее говорили, – они могут быть восстановлены, если будет такая потребность, целесообразность, необходимость», – добавил вице-премьер.

    По его словам, запуск поставок по единственной уцелевшей трубе технически вряд ли займет много времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об отказе канцлера ФРГ Фридриха Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен.

    В субботу Новак подтвердил возможность возобновления поставок газа по трубопроводам.

    На прошлой неделе суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Постпред России в Вене Ульянов заявил о теневом бане в соцсети X

    Постпредство России в Вене столкнулось со скрытой дискриминацией в соцсети X

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что администраторы социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) скрыто ограничивают распространение его публикаций.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене пожаловался на скрытую дискриминацию со стороны платформы X. Ограничения также затронули официальный профиль самого постпредства, передает ТАСС.

    «Для администрации X стало нормой накладывать теневой бан на профили диссидентов, наподобие моего или профиля постпредства РФ при международных организациях в Вене. Свобода слова в действии!» – написал Ульянов.

    Теневой бан представляет собой форму скрытой дискриминации со стороны администраторов платформы. При таком ограничении пользователь сохраняет возможность публиковать контент и общаться с подписчиками, однако его посты исключаются из системы рекомендаций, поиска по хештегам и других алгоритмических каналов распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Anthropic запретила пользователям агрессивное общение с ИИ Claude.

    Также МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

    Кроме того, мошенники начали красть аккаунты в Telegram под видом техподдержки.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

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