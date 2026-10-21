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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня

    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники

    Reuters: Власти стран Европы захотели разрешить частным компаниям сбивать дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительства европейских государств начали рассматривать возможность наделения частных инфраструктурных и энергетических компаний полномочиями по уничтожению беспилотников для защиты критически важных объектов.

    Частные и государственные предприятия Европы, управляющие критически важной инфраструктурой, обратились к властям с просьбой разрешить им самостоятельно сбивать беспилотники, пишет Reuters.

    Отмечается, что подобные полномочия традиционно принадлежали исключительно военным. По данным агентства, в августе парламент Франции принял закон, позволяющий утвержденным операторам обнаруживать, подавлять и сбивать дроны вблизи уязвимых объектов. Ожидается, что к 2027 году расширенный список важнейших предприятий будет оснащен системами противодействия беспилотникам.

    В Германии министерство внутренних дел также пересматривает законодательство, чтобы определить правовую роль компаний в активных мерах защиты. В сентябре о планах предоставить аналогичные полномочия крупным энергетическим фирмам объявила Австрия. В Польше назначенные подразделения безопасности операторов уже получили право перехватывать контроль над дронами.

    Генеральный секретарь европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил об опасениях отрасли. «Существует теоретическая и все более практическая вероятность того, что этой зимой могут произойти отключения отопления из-за гибридных атак», – отметил он. При этом некоторые операторы выражают беспокойство по поводу юридической ответственности за возможный ущерб на земле при перехвате дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Летом правительство России создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Президент Владимир Путин подписал указ о правилах обеспечения антидроновой безопасности критической инфраструктуры.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    AFP: Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды, пишет Agence France-Presse (AFP).

    В ближайшие недели ожидается подписание финального соглашения о создании учреждения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники AFP. Договор позволит выдворять из Евросоюза нелегальных мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, но их возвращение на родину по каким-либо причинам затруднено.

    Сейчас тысячи таких мигрантов остаются в Европе в ожидании депортации. Зачастую они скрываются от властей и переезжают в другие страны объединения, чтобы попытаться запустить процесс получения убежища заново.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Польши Дональд Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

    В пятницу саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» из-за мигрантов.

    В начале месяца Еврокомиссия потребовала от нелегальных мигрантов покинуть Европу.

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    В США предрекли резкий отказ Европы от поддержки Украины

    Военный аналитик из США Дэвис предрек внезапный отказ Европы от Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что европейские лидеры могут в любой момент отвернуться от Владимира Зеленского.

    Как указал аналитик, европейские политики смирятся с переходом конфликта в финальную стадию и будут вынуждены пойти на неприятную сделку по Украине, передает РИА «Новости».

    «Думаю, если они увидят, что дело идет к провалу, а президент Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского», – заявил Дэвис.

    По словам эксперта, представители европейской элиты постоянно заверяли украинского лидера в поддержке, но в конечном итоге оттолкнут его, оставив совсем одного. При этом Европе такой шаг не нанесет никакого ущерба.

    Когда конфликт завершится, западные страны воспользуются останками Украины, чтобы продолжить зарабатывать, и останутся в выигрыше, подчеркнул аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины.

    В пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить помощь Киеву среди европейских стран.

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    21 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Президент Литвы счел опасным сбивать беспилотники без визуального подтверждения

    Президент Литвы Науседа счел опасным уничтожать дроны без визуального контакта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от уничтожения оказавшихся в воздушном пространстве страны беспилотников без стопроцентного визуального подтверждения, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовский лидер с большой осторожностью относится к возможности сбивать нарушившие границу беспилотники, ориентируясь исключительно на показания радаров. Существует вероятность того, что на экранах отображается иной объект, и его ошибочное поражение может привести к трагическим последствиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

    «В случае, когда пилот истребителя не на 100% уверен в визуальном контакте с летающим объектом или предполагает, что это беспилотник, но из-за климатических и погодных условий не может идентифицировать его со 100-процентной точностью, но при этом у него остается возможность взять на себя ответственность и принять решение о его уничтожении – это очень опасно», – заявил Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона.

    Вильнюс и Варшава создали группу для выяснения обстоятельств инцидента.

    В начале месяца в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

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    21 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Посол назвал дискриминацией попытки не допустить лыжников из России на ЧМ

    Посол Беляев назвал дискриминацией попытки не допустить лыжников из России на ЧМ

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Швеции при помощи визовых ограничений являются откровенной дискриминацией.

    «Попытки не допустить российских лыжников на чемпионат мира в Швеции с помощью визовых ограничений – откровенная дискриминация. Причем шведов, похоже, не устраивает выступление россиян даже в нейтральном статусе», – приводит слова Беляева РИА «Новости».

    Он отметил, что борьба со всем русским оказалась для Стокгольма важнее самого спорта. Дипломат добавил, что страна, не уважающая решения международных спортивных организаций и использующая спорт в качестве инструмента противостояния, вряд ли достойна принимать авторитетные соревнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Швеции запланировали отказать россиянам в визах на чемпионат мира по лыжным видам спорта.

    В феврале Спортивный арбитражный суд признал отстранение российских лыжников дискриминацией.

    В прошлом году Россия обжаловала отстранение спортсменов в CAS.

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    21 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища

    Закачка газа в подземные хранилища Европы остановилась на уровне 74,6%

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища Европы практически полностью прекратилась на фоне снижения температур и роста биржевых котировок.

    К настоящему времени европейские страны смогли заполнить мощности лишь на 75% от необходимых к предстоящей зиме объемов, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    По состоянию на 19 октября подземные хранилища заполнены на 74,62%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В них находится около 81,7 млрд кубометров газа, что на 9,7 млрд кубов меньше накоплений прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% к 1 декабря, однако в надежде на теплую зиму этот показатель готовы снизить до 80%. Ранее в Газпроме прогнозировали, что запасы могут не достичь даже 75%, а регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    Он предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на топливо.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа перед зимой.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1018 долларам

    Стоимость газа на биржах в Европе увеличилась на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали рост на 3%, достигнув отметки почти в 1018 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти до 1018 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1005,9 доллара. К утру среды показатель составил 1017,7 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что запасы газа в хранилищах могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы в случае полного прекращения импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе ускорили рост.

    Стоимость газа впервые за четыре года превысила 1050 долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше отметки в тысячу долларов.

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    21 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Европейская народная партия поставила под удар климатические цели ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Польский депутат Европарламента Адам Ярубас и его соратники по Европейской народной партии добиваются отмены или переноса углеродного налога ETS2 и трехлетней отсрочки новых правил по выбросам метана.

    Центристско-правые депутаты Европарламента из Европейской народной партии усилили кампанию за ослабление двух ключевых климатических законов ЕС – нового углеродного налога ETS2 на транспорт и отопление и норм по выбросам метана, передает Politico.

    Девять национальных делегаций ЕНП – польская, испанская, итальянская, французская, румынская, хорватская, словенская, словацкая и эстонская – внесли поправку к реформе системы торговли квотами, которая требует полной отмены ETS2: «ETS2 должен быть удален», – говорится в документе под авторством Адама Ярубаса. Еще одна поправка, поддержанная десятью делегациями, предлагает не отмену, а перенос запуска ETS2 с 2028 года на 2031 год, что совпадает с позицией ряда стран ЕС, включая Италию и Польшу.

    Действующая система торговли выбросами ETS с 2005 года обязывает электростанции и промышленные предприятия покупать углеродные квоты за каждую тонну выбросов, при этом общий объем квот ежегодно снижается. ETS2 должна распространить этот механизм на поставщиков топлива для транспорта и отопления и охватывает около 40% выбросов парниковых газов в ЕС, но критики в ЕНП и национальных правительствах предупреждают о росте цен на бензин, дизель и природный газ и давлении на уровень жизни избирателей.

    Параллельно ЕНП добивается трехлетней отсрочки правил, которые обяжут импортеров нефти и газа контролировать, раскрывать и постепенно снижать выбросы метана: Еврокомиссия предложила отложить их вступление лишь на один год после длительного лоббирования со стороны отрасли, ряда стран ЕС и властей США. Во вторник депутаты одобрили ускоренную процедуру рассмотрения предложения Комиссии, а на голосовании в четверг ЕНП намерена настаивать на более длительной отсрочке, при этом часть левых и зеленых фракций во главе с немецким депутатом Юттой Паулюс готовит поправку об отказе от любого переноса сроков.

    Греческий депутат Европарламента Димитрис Циодрас, поддерживающий отсрочку, заявил коллегам, что из-за неясных требований по соблюдению норм импортеры могут переориентировать поставки: «Мы не можем позволить себе подвергать наши энергопоставки дополнительному риску», – подчеркнул он. Перспективы решения остаются неясными, так как правительства стран ЕС разошлись во мнениях: по данным дипломатов, Франция и многие другие столицы согласны на годичную отсрочку, тогда как Польша, Словакия и Чехия требуют трех лет и ожидают определенности от расколотого между министерствами правительства Германии, а Италия все еще выбирает между одним годом и более длительным сроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году издание Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми силами в Европарламенте для ослабления экологических норм ЕС. Однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте тогда выразили недовольство главой Еврокомиссии и ее политическим курсом. Польская делегация Европейской народной партии раскритиковала сближение руководства фракции с ультраправыми партиями Европы.

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    21 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    МИД обвинил Запад в попытке узурпировать повестку ОБСЕ

    В МИД заявили о попытках западных стран узурпировать повестку дня ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил, что западные страны пытаются узурпировать повестку дня ОБСЕ и используют эту площадку в своих политических целях.

    Западные страны образовали «коалицию избранных» и навязывают суверенным государствам свои подходы, отказываясь признавать их право выбора, передает ТАСС.

    «С сожалением вынуждены со всей ясностью констатировать, что на данном этапе упомянутая группа стран напористо пытается узурпировать повестку дня правозащитного измерения работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а точнее того, что от него осталось», – отметил Дмитрий Любинский.

    По его словам, для достижения политических целей Запад использует целый арсенал средств, включая агрессивную риторику, спонсирование подконтрольных неправительственных организаций, заказные проекты под эгидой структур ОБСЕ, а также визовые барьеры. Кроме того, западные страны лицемерно закрывают глаза на проблемы с обеспечением прав человека у себя дома, добавил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

    Кроме того, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении Москвы показать скрываемые Западом факты.

    Также в МИД подтвердили планы России остаться в организации.

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    21 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Сейм Польши проголосовал за смягчение закона об абортах

    Сейм Польши одобрил законопроекты о смягчении запрета на аборты

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нижняя палата парламента Польши (Сейм) одобрила два законопроекта, направленные на ослабление строгих ограничений на аборты в стране, однако президент может наложить на них вето.

    Сейм Польши проголосовал за смягчение законов об абортах, что стало прорывом для коалиции премьер-министра Дональда Туска, которая обещала восстановить репродуктивные права, пишет Politico.

    Первый законопроект декриминализирует помощь в проведении аборта вне разрешенных законом случаев. Он был принят 217 голосами против 213. Второй законопроект, возвращающий право на прерывание беременности при тяжелых аномалиях развития плода, поддержали 233 депутата, 203 проголосовали против.

    Законопроекты не предусматривают легализацию абортов по требованию до 12 недель беременности, как обещала партия Туска. Одобренные документы теперь направятся в Сенат.

    Отмечается, что президент Польши Кароль Навроцкий, вероятно, наложит вето на эти меры, так как ранее заявлял, что не подпишет законы, смягчающие правила проведения абортов. Для преодоления президентского вето коалиции Туска потребуется большинство в три пятых голосов, которым она не обладает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Дональд Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши. В марте СМИ сообщили о борьбе Туска и Навроцкого за власть в стране. В 2025 году Туск попросил президента Польши не лезть во внешнюю политику.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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