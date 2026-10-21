  • Новость часаРоссия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
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    Латинская Америка променяла справедливость на безопасность
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине
    21 октября 2026, 19:04 • Новости дня

    Основателя издательства «Черная сотня» Бастракова объявили в розыск

    МВД объявило в розыск основателя издательства «Черная сотня» Бастракова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя и главного редактора издательства «Черная сотня» Дмитрия Бастракова.

    Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости». При этом в карточке базы данных правоохранительного ведомства не уточняется, по какой именно статье разыскивают Дмитрия Бастракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД объявило в розыск бывшего священника Иоанна Курмоярова.

    В понедельник Азербайджан объявил в розыск семерых граждан Турции за призывы к перевороту.

    В августе суд в Москве заочно арестовал комика Александра Долгополова.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    21 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

    Минобороны: В Калининградской области разбился самолет Су-30

    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
    @ Денис Тырин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, сообщило Минобороны.

    Экипаж самолета успешно катапультировался, угрозы жизни летчиков нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Отмечается, что летчики уже эвакуированы наземной поисково-спасательной командой.

    «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту.

    В августе пассажирский самолет потерпел крушение у военного аэродрома на Аляске.

    В том же месяце военные испытания США привели к крушению санитарного самолета.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    21 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине

    Ушаков: Дело идет к завершению украинского конфликта

    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению.

    Ушаков оценил перспективы завершения конфликта на Украине в беседе с «Вестями». «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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    21 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине

    Ушаков: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине может состояться в ноябре в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал Ушаков в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине. Он сообщил, что трехсторонние переговоры планируется возобновить в ноябре.

    Помощник президента отметил, что украинский кризис стал центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

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    21 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    @ SPbGS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербурге суд заключил под стражу 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и краже денег с его банковских карт.

    Мужчина пробудет под арестом до 15 декабря. О заключении под стражу попросила его сожительница, заявившая, что опасается за свою жизнь, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По данным следствия, в апреле во время распития спиртного на берегу Лиговского канала обвиняемый ударил 57-летнего знакомого, в результате чего тот упал, ударился головой о бетонный столб и умер. После этого злоумышленник расчленил тело, упаковал в полиэтиленовые пакеты и выбросил в канал.

    Также обвиняемый похитил банковские карты и мобильный телефон жертвы, сняв более 500 тыс. рублей. Мужчина частично признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого.

    В начале месяца в гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.

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    20 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп признал военные успехи России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал военные успехи России в зоне конфликта на Украине и предупредил Киев об очень плохих последствиях в случае отказа от заключения мирного соглашения.

    По словам Трампа, американская администрация хочет, чтобы Зеленский пошел на заключение сделки по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Россия стремится к завершению боевых действий, отметив при этом успехи и продвижение российской армии на поле боя.

    «Знаете, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но (контролируемая Россией) территория постоянно растет, неделя за неделей. Они просто идут вперед», – указал президент США.

    Он также подчеркнул, что два года назад украинская сторона могла договориться об урегулировании конфликта на гораздо более выгодных условиях. Политик предупредил Киев о наступлении очень плохих последствий в случае дальнейшего отказа от завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от мирной сделки. Он добавил, что Владимир Зеленский не способствует урегулированию ситуации.

    На прошлой неделе президент США назвал Россию более заинтересованной в достижении мира, чем киевские власти.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    20 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Минтранс разработал правила техосмотра авто на передвижных станциях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта разработало проект правил проведения технического осмотра автомобилей с использованием передвижных диагностических линий (ПДЛ) вне специализированных пунктов.

    Согласно проекту приказа, передвижные станции предлагается использовать на расстоянии более 100 км от стационарных пунктов техосмотра, а также на предприятиях, где техника не выезжает на дороги общего пользования, пишет РИА «Новости».

    Документ направлен на исключение возможности фальсификации процедур и повышение безопасности дорожного движения. Операторы будут обязаны соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные производителем оборудования. Например, запрещается проводить техосмотр, если температура ниже минимально допустимой для работы ПДЛ.

    В настоящее время в России 283 компании используют передвижные диагностические линии. Новые правила планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года сроком на шесть лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра. В июне правительство ужесточило правила контроля за этой процедурой.

    Изменения в правилах техосмотра автомобилей в России анонсировали еще в мае.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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