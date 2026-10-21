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    Латинская Америка променяла справедливость на безопасность
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    21 октября 2026, 18:54 • Новости дня

    Песков допустил продление лицензии США на продажу активов «Лукойла»

    Песков: Лицензия на продажу зарубежных активов «Лукойла» может быть продлена

    Tекст: Ольга Иванова

    Лицензия США, позволяющая продать международные активы «Лукойла», может быть продлена без труда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Идут контакты российско-американские на этот счет. В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда», – заявил Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что вопросы о возможном покупателе активов относятся к коммерческим сделкам, которые не подлежат публичному обсуждению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США продлили лицензию на финансовые операции на зарубежных объектах «Лукойла».

    В феврале саудовская компания Midad подписала предсоглашение с «Лукойлом» о приобретении санкционных активов.

    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    21 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом будет серьезной и длительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты идут. Я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Посмотрим, какими будут результаты», – сказал он в комментарии «Вестям».

    Встреча Путина и Уиткоффа, которая началась в 11.55 мск в Петербурге, продолжается уже почти два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В этот же день Уиткофф выразил надежду, что переговоры станут шагом к урегулированию. Российский лидер в свою очередь анонсировал обсуждение возможной встречи с Дональдом Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    21 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении встречи главы государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    О завершении переговоров Песков сообщил агентству ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер дистанционно подключился к переговорам Путина и Уиткоффа.

    В Кремле заявили о намерении президента изучить предложения американской стороны.

    Сам Уиткофф сообщил о благодарности Мелании Трамп за гуманитарные проекты в России.

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    21 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизельного топлива в США будут осуществляться из морских портов на Балтике и не повлияют на внутренний рынок.

    Поставки дизеля из России в США пойдут из морских портов, в первую очередь на Балтике, сообщил Новак. «Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика», – заявил вице-премьер «Вестям».

    Он добавил, что экспорт не окажет влияния на внутренний рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Юнашев Live. Россия будет поставлять на американский и другие мировые рынки только те объемы топлива, которые окажутся невостребованными внутри страны.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что первый танкер с 40 тыс. тонн дизеля отправится из России в США в ближайшие два-три дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение по экспорту российского дизеля.

    Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки первого танкера с топливом в Соединенные Штаты.

    В понедельник Минэнерго США объяснило сделку по дизелю попыткой остановить конфликт.

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    21 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главной темой переговоров президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа стала ситуация на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

    По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

    «Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

    Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

    Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

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