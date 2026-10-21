МИД Армении исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа»

Tекст: Елизавета Шишкова

Транспортный коридор должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, передает РИА «Новости». «Между нами и Азербайджаном есть также понимание относительно той части, которая касается запрещенных товаров, например, оружия, боеприпасов… опасных химических веществ», – заявил Мирзоян во время выступления в парламенте.

Министр добавил, что существует отдельная категория товаров, которые разрешено провозить по маршруту только после предварительного запроса сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава МИД Азербайджана заявил о фактическом мире с Арменией.

В июне российское внешнеполитическое ведомство уточнило, что «Маршрут Трампа» в Армении пройдет через зону ответственности российских пограничников.

Весной президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе.