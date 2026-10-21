Фильму о Майкле Джексоне отказали в номинации на «Золотой глобус» как мюзиклу

Variety: Фильм о Майкле Джексоне не допустили на «Золотой глобус» как мюзикл

Правила премии предусматривают, что в мюзикле песни должны развивать сюжет наряду с диалогами. Самого присутствия музыки недостаточно. Номера в «Майкле» организаторы, по всей видимости, сочли воссозданием концертных выступлений Джексона, а не способом рассказать историю, пишет Variety.

Подход к музыкальным биографиям изменился после успеха «Рэя» и «Переступить черту», которые в середине 2000-х участвовали и побеждали в категориях комедий и мюзиклов. Впоследствии «Богемская рапсодия», «Элвис» и «Боб Дилан: Никому не известный» выдвигались уже как драмы.

К первоначальной заявке прилагалось письмо с обоснованием выбранной категории. Такое пояснение требуется, когда создатели предлагают классификацию, неочевидную для организаторов. Несмотря на обращение режиссера, заявку отклонили. Киностудия Lionsgate имеет право обжаловать это решение до 31 октября, однако источники Variety утверждают, что апелляции не последует, а картина будет соревноваться в драматических номинациях.

«Майкл» вышел в прокат 24 апреля и стал первым байопиком, собравшим более 1 млрд долларов в мире, а также самым кассовым релизом Lionsgate.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле бывшие владельцы премии «Золотой глобус» обвинили покупателей в мошенничестве. Летом фильм о Майкле Джексоне побил рекорд сборов картины «Оппенгеймер». В апреле была объявлена дата российской премьеры ленты об американском певце.