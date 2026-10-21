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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня

    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек

    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    20 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Advance: Дефицит ракет для Patriot может стать приговором для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительная нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot грозит властям Украины серьезным логистическим кризисом и способна привести к заморозке конфликта в условиях предстоящей зимы и политических разногласий с Вашингтоном, пишет Advance.

    В публикации Advance отмечается, что отсутствие перехватчиков даже на несколько дней создает острый логистический кризис. Многомесячная нехватка на фоне морозов, поврежденной энергосистемы и разногласий с Вашингтоном способна изменить ход конфликта без масштабных перемен на поле боя. В обороне образовалась крайне опасная брешь для российских баллистических ракет, так как оставшиеся у Киева комплексы не обладают необходимыми характеристиками для их перехвата.

    Неспособность заменить американские системы в сочетании с зимними холодами и новой волной беженцев может вынудить европейских союзников настаивать на энергетическом перемирии или заморозке конфликта. Дефицит снарядов при этом перестанет быть сугубо военной проблемой, уточняет издание.

    В четверг телеканал CNN сообщил, что украинские войска полностью исчерпали запасы ракет для комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США допустили задержку поставок оплаченных для Украины ракет.

    В понедельник на Украине обвинили Вашингтон в замедлении передачи снарядов для комплексов Patriot.

    Ранее американские СМИ сообщили о сохранении дефицита боеприпасов для ПВО в армии США как минимум до 2030 года.

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    21 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков

    Евкуров: В России должны появиться безэкипажные танковые подразделения

    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Боевую машину прикрытия танков, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине, перевели в безэкипажный формат. Техника оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения, позволяющими работать автономно, сообщил Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

    Замминистра добавил, что развитие наземных роботизированных комплексов предполагает их совместную работу с другой техникой. Подобные решения уже прошли апробацию на учениях «Центр-2026». На полигоне Чебаркульский в Челябинской области дистанционно управляемая бронетехника координировалась, наводилась на цель и вела огонь без экипажей внутри.

    «У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. То, что мы сейчас апробировали. И появляются уже боевые машины прикрытия этих танков, в том числе», – приводит слова Евкурова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта.

    Главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ.

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    21 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал создание превосходящих БПЛА «Дань-Т» беспилотников-ракет

    Ростех: В 2027 году корпорация представит превосходящие БПЛА «Дань-Т» дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная корпорация «Ростех» разрабатывает новые беспилотные летательные аппараты с характеристиками крылатых ракет, которые планируется представить в следующем году.

    Госкорпорация ведет работу над несколькими проектами в области беспилотной авиации. Ожидается, что новые аппараты покажут в 2027 году, сообщает Ростех.

    В корпорации отметили, что развитие технологий стирает грань между дронами и крылатыми ракетами. В частности, представленный на недавнем авиасалоне в Египте беспилотник «Дань-Т» по своим характеристикам уже является полноценной ракетой. В новых моделях будут применяться элементы искусственного интеллекта.

    Аппарат «Дань-Т» оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен скрытно поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров по принципу «выстрелил и забыл». Дрон прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения и доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Следующие разработки Ростеха будут отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале корпорация представила восемь новых типов беспилотников для применения в рамках спецоперации на Украине.

    В январе отечественные специалисты создали специальные патроны для борьбы с дронами.

    В прошлом году Ростех разработал защитную систему от беспилотников для мостов.

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    21 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В России завершили разработку мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Центр беспилотных систем завершил разработку видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика, который способен обнаруживать полеты беспилотников в расширенном диапазоне частот.

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку нового мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6», сейчас прибор проходит испытания. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

    «Значительным достижением разработчиков стал расширенный сплошной диапазон частот нового прибора: от 800 МГц до 12+ ГГц. В ноябре предприятие планирует запустить производство первой партии видеоперехватчиков «Дроноскоп 6». В настоящее время проводятся испытания изделия», – рассказали в организации.

    В ЦБСТ отметили, что устройство предназначено для пассивного мониторинга эфира и перехвата видеосигнала, транслируемого с камеры FPV-дрона на пульт оператора. Последняя версия прибора позволяет своевременно обнаруживать беспилотники и выбирать средство противодействия. Предыдущая модель вышла летом и получила новый малошумящий усилитель, а также опцию удаленного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских беспилотников в Ярославской области. Ранее российские военные рассказали о неуязвимости аппарата «Молния-2» для систем противодействия. Также концерн «Алмаз-Антей» представил специализированные дронопорты для беспилотников-перехватчиков.

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    21 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Цитадель» способен поражать не только различные типы беспилотников, но и крылатые ракеты, сообщили в Ростехе.

    «Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».

    Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.

    В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

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    20 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Офицер украинского погранотряда «Дозор» ликвидирован под Волчанском

    Офицер украинского погранотряда «Дозор» Репин ликвидирован в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» ВСУ лейтенант Захар Репин.

    Репин ликвидирован на Волчанском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Харьковской области на Волчанском направлении ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» лейтенант Репин Захар Николаевич», – сказал собеседник агентства.

    Кроме того, в Одесской области в результате удара дрона ликвидирован командир зенитно-ракетного взвода 201-й зенитно-ракетной бригады ВСУ старший лейтенант Олег Тимошенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва волчанского котла.

    Ранее украинские войска утратили более 20 единиц техники на Волчанском направлении.

    До этого ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя.

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    21 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Москве представили мобильный комплекс поражения беспилотников «Ястреб»

    На выставке в Москве показали новейший комплекс перехвата дронов «Ястреб»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «Сфера безопасности» в Москве специалисты компании «К-Авиа» продемонстрировали мобильный комплекс обнаружения и поражения беспилотников «Ястреб», который успешно прошел испытания для применения в зоне спецоперации.

    В компании рассказали, что при попадании вражеского аппарата в зону действия сенсора цель захватывается и идентифицируется, передает ТАСС.

    Экипаж машины состоит из двух человек: оператора обнаружения и оператора беспилотника-перехватчика.

    В «К-Авиа» пояснили, что после обнаружения цели принимается решение на поражение. Из открывающегося контейнера вылетает ракета, которая уничтожает дрон противника вдогонку. Боекомплект комплекса составляет девять единиц, запуск возможен из контейнера, с грунта или с автомобиля.

    Система успешно прошла испытания и получила рекомендацию к применению в зоне спецоперации на Украине. Главным преимуществом комплекса разработчики назвали способность круглосуточно обнаруживать все типы беспилотных аппаратов.

    В состав «Ястреба» интегрировано авторское программное обеспечение «Домовой» для подсистемы управления. Международная выставка «Сфера безопасности» проходит на территории ВДНХ с 21 по 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».

    В мае в зоне спецоперации на Украине против украинских беспилотников начали применять комплекс «Цитадель».

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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