Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

«В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.