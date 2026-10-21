  • Новость часаРоссия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
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    Латинская Америка променяла справедливость на безопасность
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине
    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня

    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

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    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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    21 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic сообщил о чистом убытке в 80,7 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, раскрыла в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Anthropic в черновом варианте документов к первичному размещению акций указала чистый убыток 80,7 млрд долларов за первое полугодие 2026 года и перечислила обширный перечень рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Компания также сообщила, что планирует инвестировать 750 млрд долларов в приобретение дополнительных вычислительных мощностей, что должно обеспечить развитие ее ИИ-сервисов, но одновременно усиливает нагрузку на финансовые показатели.

    Среди факторов риска Anthropic выделила неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включающую сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля систем, а также нехватку вычислительных мощностей и негативную реакцию общественности на строительство центров обработки данных.

    Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, компания известна созданием серии больших языковых моделей Claude.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic предрекла превращение систем искусственного интеллекта в аналог компьютерных вирусов.

    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага.

    OpenAI решила отложить выход на IPO на 2027 год.

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    21 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил о намерении обсудить с Уиткоффом встречу с Трампом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге сообщил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу о готовности обсудить возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

    Беседа российского лидера со спецпосланником президента США проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», – заявил Путин.

    Он также попросил Уиткоффа передать Трампу самые искренние слова благодарности за принимаемые им усилия по урегулированию украинского кризиса.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко, все три страны заинтересованы во встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей пока нет. Американский госсекретарь Марко Рубио подтверждал, что возможность встречи лидеров обсуждается.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию на Украине.

    В прошлом месяце в Кремле допустили подготовку Китаем встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС.

    Летом помощник президента Юрий Ушаков отмечал возможность проведения двусторонних переговоров в КНР.

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    21 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков счел неуместным сравнение встречи Путина, Трампа и Си с Ялтой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным сравнение возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Песков прокомментировал сравнение возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    «Нет. Такое сравнение совсем неуместно», – заявил Песков телеканалу «Звезда».

    Ранее газета The Wall Street Journal провела историческую параллель между возможной встречей трех лидеров и событиями 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании согласовывали основы послевоенного устройства мира.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч президента на саммите АТЭС.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к контактам с лидерами России и КНР.

    В среду Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков рассказал о планах США обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

    Песков заявил об отказе Китая обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения на трехсторонней встрече с Москвой и Пекином, однако Китай выступает против этого.

    Соединенные Штаты планируют поднять вопросы стратегической стабильности на трехсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин не выражает желания обсуждать ядерное разоружение, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть еще много вопросов», – заявил Песков.

    «С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать», – отметил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности.

    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая. МИД прокомментировал возможность встречи лидеров трех государств.

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    21 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети

    Китайскую Терракотовую армию создавали женщины и дети

    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети
    @ IMAGO/Bettina Strenske/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новое исследование отпечатков пальцев показало, что значительная часть статуй знаменитой китайской Терракотовой армии была изготовлена взрослыми женщинами и несовершеннолетними.

    Значительная часть воинов Терракотовой армии, обнаруженной около древнего китайского города Сиань, была создана женщинами и детьми, пишет SCMP.

    «Эти результаты бросают вызов устоявшемуся предположению, что производство Терракотовой армии опиралось исключительно на труд взрослых мужчин, и предоставляют первые количественные биологические доказательства участия разнообразной рабочей силы, включая женщин и детей», – заявил автор исследования Шэнь Цзинъи.

    Масштабное захоронение полноразмерных глиняных статуй располагается под землей на глубине около пяти метров. Армия предназначалась для защиты первого императора Китая Цинь Шихуанди в загробной жизни. Воины были захоронены вместе с правителем после его смерти в 210 году до нашей эры.

    Результаты нового исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Cultural Heritage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Терракотовую армию из Китая решили привезти в Москву. Археологи обнаружили самую раннюю гробницу на острове Хайнань. Мужчина испортил две фигуры Терракотовой армии.

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    21 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Axios: Треть руководителей в США доверяет ИИ больше собственных суждений

    Tекст: Мария Иванова

    Каждый третий руководитель компании в США доверяет искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, тогда как среди рядовых сотрудников этот показатель оказался вдвое ниже.

    Около 32,8% американских руководителей признались, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям. Среди менеджеров среднего звена этот показатель достиг 34,8%, а среди рядовых сотрудников составил лишь 16,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Аналитики компании Charter, проводившей опрос, связали такую разницу с «когнитивной разгрузкой» – использованием техники для сокращения умственных усилий. По их мнению, руководители испытывают сильное давление из-за необходимости быстро находить ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект помогает им справляться с этой задачей.

    Опрос проводился в августе среди 5 тыс. офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила их работу и личную жизнь. При этом сотрудники выразили опасения по поводу возможной потери рабочих мест по мере освоения новых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании искусственного интеллекта в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с новыми технологиями.

    В прошлом месяце в России решили обучать безопасному использованию искусственного интеллекта.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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