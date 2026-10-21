Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

«Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.