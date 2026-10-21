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    Латинская Америка променяла справедливость на безопасность
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    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Уиткофф: США заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    21 октября 2026, 18:19 • Новости дня

    Спецпосланник США Уиткофф вернулся в Осло после переговоров с Путиным

    NRK: Спецпосланник США Уиткофф приземлился в Осло после встречи с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прилетел в Норвегию после того, как провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге.

    Уиткофф приземлился в норвежском аэропорту Гардермуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

    В среду президент России принял Стивена Уиткоффа в Константиновском дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет американского представителя покинул Петербург.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшиеся переговоры содержательными.

    В ходе встречи Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Польше группа захвата задержала подростка-каратиста из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Польше группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения границы.

    Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

    Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

    «Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

    Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    21 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит

    Мирзиеев подписал закон о переходе Узбекистана на обновленную латиницу

    Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который предусматривает поэтапный переход на обновленный узбекский алфавит на основе латинской графики.

    Об этом сообщила глава администрации президента Саида Мирзиеева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подписание документа в День узбекского языка, который отмечается 21 октября, символично.

    «Наконец исправлена многолетняя историческая ошибка. Сегодня наш президент подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике», – заявила Мирзиеева.

    Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и апострофа, что соответствует принципам общетюркского алфавита. Общее количество знаков осталось прежним – 29. Замена ряда буквосочетаний призвана улучшить орфографию и облегчить использование языка в цифровой среде.

    Переход на новый алфавит будет осуществляться поэтапно: при плановом переиздании учебников, замене документов, обновлении национальной валюты и вывесок. Ранее, с января 2023 года, все организации в Узбекистане должны были перейти на латиницу в делопроизводстве и СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в алфавит Узбекистана добавили две буквы.

    В марте Минпросвещения Киргизии сообщило, что русский язык станет базой образовательной дипломатии.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    @ t.me/fvsr_ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский велогонщик на треке, участник Олимпийских игр Сергей Кучеров погиб в ходе специальной военной операции.

    Российский велогонщик на треке 46-летний Сергей Кучеров погиб на СВО. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Сергей погиб на СВО», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Кучеров был мастером спорта международного класса, выступал за сборную России по велоспорту на треке с 2001 года. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, занимал призовые места на этапах Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк.

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    21 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

    Минобороны: В Калининградской области разбился самолет Су-30

    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
    @ Денис Тырин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, сообщило Минобороны.

    Экипаж самолета успешно катапультировался, угрозы жизни летчиков нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Отмечается, что летчики уже эвакуированы наземной поисково-спасательной командой.

    «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту.

    В августе пассажирский самолет потерпел крушение у военного аэродрома на Аляске.

    В том же месяце военные испытания США привели к крушению санитарного самолета.

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    20 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    Цыгане в Одессе устроили штурм военкомата из-за задержания барона

    Цыгане в Одессе забросали военкомат камнями из-за задержания барона

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе группа цыган забросала камнями здание военкомата после задержания их барона, сообщили украинские СМИ и соцсети.

    «Цыгане штурмуют ТЦК из-за задержания барона», – приводит RT сообщение одесских каналов в соцсетях.

    Группа цыган забросала здание камнями, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    На опубликованных видео около десяти человек бросают камни в сторону здания, рядом стоит автомобиль полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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