МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».
Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.
Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.
На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.