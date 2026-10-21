Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности российский дипломат указала на агрессивные приготовления западных стран. «Хотела бы напомнить, что наша страна не планирует нападать на государства-члены НАТО, включая Британию и Нидерланды. Но последняя страна уже отрабатывает разворачивание лагерей для российских военнопленных. Получается, они планируют нападение на Россию?» – приводит слова Ждановой РИА «Новости».

Дипломат также обратила внимание на недавние заявления начальника генерального штаба британского минобороны Роли Уокера, который допустил скорое участие военнослужащих страны в боевых действиях и призвал готовить население к возможным потерям. Кроме того, в 2027 году Британия намерена провести военные учения с привлечением резервистов.

Подобные шаги предпринимаются на фоне антироссийской риторики руководства Нидерландов, отметила Жданова. В частности, министр обороны Дилан Ешильгез-Зегериус открыто назвала Россию врагом, тогда как премьер-министр Роб Йеттен признал, что подобные заявления делаются для внутренней аудитории с целью обоснования увеличения военных расходов государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мифическую российскую угрозу спасательным кругом для Европы.

На прошлой неделе депутат Европарламента исключил наличие реальной опасности для европейских стран со стороны Москвы.

В прошлом месяце европейских политиков обвинили в запугивании собственных граждан несуществующей угрозой из России.