Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

Tекст: Валерия Городецкая

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.