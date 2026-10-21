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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня

    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    20 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Гагаринский суд Москвы обязал бывших и действующих руководителей Большого театра выплатить учреждению значительную сумму за незаконное обогащение.

    Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

    Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

    Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

    Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

    Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

    Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы в Петербурге пресекли деятельность сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей.

    В Ростове суд приговорил трех работников судебно-медицинской экспертизы к реальным срокам за вымогательство денег при выдаче тел умерших.

    В Забайкальском крае следственные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с выдачей разрешений на поиск россыпного золота, по которой задержаны должностные лица.

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    19 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Перово» в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции «Перово» Калининской линии московского метро пассажир упал на рельсы перед прибывающим составом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Мужчина погиб в результате падения под прибывающий поезд на станции метро «Перово», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Инцидент произошел на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб», – сообщил собеседник агентства.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Движение поездов на желтой ветке метрополитена, которое ранее было нарушено, уже введено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути.

    В апреле после падения на пути в столичном метро погибла девушка.

    В начале апреля пьяный пассажир едва не погиб под поездом в Москве.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

    Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордная сумма похищенных злоумышленниками средств у жительницы Москвы составила 450 млн рублей, сообщил глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по городу Антон Кононенко.

    «Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.

    В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

    Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

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    20 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Названа дата прощания с бывшим телеведущим «Вестей» Пономаревым

    Прощание с бывшим ведущим «Вестей» Пономаревым назначили на 23 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прощание с журналистом, бывшим телеведущим программы «Вести» на РТР Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября в Москве, сообщили в его семье.

    Церемония прощания с Пономаревым назначена на 23 октября, передает РИА «Новости». «Прощание с Михаилом Пономаревым состоится 23 октября, в пятницу, с 12:00 до 13:00 по адресу: город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4», – сообщила собеседница агентства.

    Она отметила, что церемония будет закрытой и пройдет только для близких, друзей и коллег журналиста.

    Бывший телеведущий умер в возрасте 57 лет от инфаркта. Михаил Пономарев вел программу «Вести» на РТР с 1991 по 1999 год, а затем работал ведущим программы «Новости» на ТВ-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно о смерти бывшего ведущего «Вестей» Михаила Пономарева. Дочь журналиста назвала инфаркт причиной смерти отца.

    В сентябре судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Сергея Соседова.

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    19 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира московского метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы арестовали мужчину, который из хулиганских побуждений нанес пассажиру метро в Москве несколько ударов кулаком и канцелярским ножом.

    Инцидент произошел в переходе станции метро «Электрозаводская» в Москве, передает ТАСС. «В переходе станции «Электрозаводская» злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира, нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом, причинив своими действиями 31-летнему потерпевшему телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был найден. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Фигуранту предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он арестован. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро.

    В прошлом году суд оштрафовал москвичку за избиение пассажирки в вагоне.

    В 2025 году правоохранительные органы задержали мужчину за нападение на сотрудницу столичного метрополитена.

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    19 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Очевидцы спасли выпавшего из окна на юге Москвы ребенка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на 2-й Вольской улице очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в городской прокуратуре.

    «Сегодня на улице 2-й Вольской очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Малолетнего мальчика 2022 года рождения осматривают медики», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В прокуратуре обратились к родителям с напоминанием об опасности открытых окон для детей. В прокуратуре подчеркнули, что москитная сетка не защитит ребенка от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра, а также не ставить мебель рядом с окнами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае.

    В сентябре ребенок выжил после падения из окна девятого этажа в ХМАО.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    19 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за съемку танцев в форме полицейского

    Суд в Москве оштрафовал девушку за съемку челленджа в полицейской форме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд оштрафовал местную жительницу за незаконное ношение полицейской формы, в которой она снимала танцевальный видеоролик в центре столицы.

    Девушка и ее друзья готовили видеоролик с танцевальным челленджем, для которого использовали костюмы представителей разных профессий. Фигурантка выбрала куртку с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, фуражку и металлические наручники, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Съемка на Никольской улице привлекла внимание настоящих полицейских. Они доставили нарушительницу в отдел и составили протокол о незаконном ношении форменной одежды.

    Девушка пояснила, что не знала об ответственности за такой проступок. Суд назначил ей штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а также конфисковал форму и остальные атрибуты.

     В июле мошенники в форме полиции начали обходить квартиры Москвы для сбора биометрии.

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    20 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

    Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Беляковой о защите деловой репутации на 3 млн рублей.

    Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

    Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

    Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

    В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

    В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.

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    19 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы

    МЧС: Пожарные спасли четырех человек при пожаре на Новинском бульваре в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в квартире на Новинском бульваре в Москве спасены четыре человека, в том числе один ребенок, возгорание ликвидировано, сообщил столичный главк МЧС.

    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир в центре столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка министерства.

    «В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1… Спасены четыре человека, в том числе один ребенок… Пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что в квартире на первом этаже жилого дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги.

    В августе самолет МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.

    В феврале пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме столицы.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути

    Дептранс: Человек на путях замедлил движение на Калининской линии метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На восточном участке желтой ветки столичного метрополитена временно возросли промежутки между прибытием поездов из-за оказавшегося на рельсах пассажира.

    На восточном участке Калининской линии московского метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мужчина упал на пути перед поездом в московском метро.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле девушка погибла после падения на рельсы в столичной подземке.

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    19 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    ФСО объявила о проведении ежегодных учений в правительственных зданиях Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба охраны России проведет плановые ежегодные тактико-специальные учения в центре Москвы, основные мероприятия пройдут на территории комплекса правительственных зданий.

    Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны состоятся в Москве с 21 по 23 октября. Они пройдут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб страны, передает РИА «Новости».

    «Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в ходе мероприятий будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты оценили совместные ядерные учения Москвы и Минска.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор за аферу с квартирами на 54 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве приговорил Виталия Пынькина и Марину Ципес к восьми и пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при продаже квартир в Подмосковье на сумму более 54 млн рублей.

    Инстанция вынесла приговор двум фигурантам дела о хищении средств у граждан, желавших приобрести недвижимость в жилом комплексе «Солнечный град» в деревне Ворщиково. Общий размер ущерба превысил 54 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры Виталий Пынькин и Марина Ципес признаны виновными в совершении мошенничеств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Пынькин получил восемь лет колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Его супруга Ципес приговорена к пяти годам лишения свободы, однако суд назначил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

    По данным следствия, жертвами аферы стали 39 человек. Пынькин размещал объявления о продаже недостроенных объектов и обещал покупателям передачу квартир в собственность и проведение ремонта. Полученные деньги поступали в том числе на счета его жены. При этом обязательная регистрация договоров не производилась, а жилье потерпевшим не передавалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд осудил за мошенничество автора книги о женской карьере. В прошлом году правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора компании по подозрению в хищении 100 млн рублей. В 2024 году более 100 человек в столице лишились квартир из-за крупной аферы с займами.

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    20 октября 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: Сбиты три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожила система ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    В Москве загорелся автосервис на площади 600 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Лианозово на северо-востоке столицы произошел пожар в здании автосервиса, сообщил источник в оперативных службах во вторник.

    «В районе Лианозово произошло возгорание в здании автосервиса. Площадь пожара составляет 600 кв. метров», – сообщил собеседник ТАСС.

    В ГУ МЧС по городу пояснили, что в автосервисе горит оборудование.

    Отмечается, что решается вопрос о привлечении к тушению пожарного поезда, а спасатели устанавливают бронещит в целях безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы. В пятницу в Олимпийской деревне в столице при возгорании погибли два человека. В среду из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек.

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