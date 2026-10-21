Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

Tекст: Валерия Городецкая

Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

«Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.