При детонации взрывного устройства в жилом доме в Греции ранены четыре человека

Tекст: Ольга Иванова

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что хочет передать имеющиеся у него наркотические средства. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали к его жилищу и открыли дверь, подозреваемый привел в действие взрывное устройство, передает РИА «Новости».

В результате инцидента пострадали два полицейских и два гражданина. В настоящее время правоохранители перекрыли подъезд к месту происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре число жертв взрыва жилого дома в Афинах выросло до шести человек.

В августе взрыв у полицейского участка в Пакистане унес жизни 14 человек.

В мае взрыв автомобиля в Пакистане привел к гибели 12 полицейских.