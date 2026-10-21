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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня

    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    20 октября 2026, 11:46 • Новости дня
    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36

    The War Zone: Российский спутник «Космос-2612» приблизился к ICEYE-X36 до 500 м

    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36
    @ Волков В./TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Во вторник коммерческий радарный спутник ICEYE-X36 оказался на экстремально малой дистанции от российского аппарата «Космос-2612», что эксперты назвали беспрецедентной некооперативной операцией сближения на низкой орбите.

    Российский военный спутник «Космос-2612» прошел на орбите в опасной близости от спутника радарной съемки ICEYE-X36, зарегистрированного в США: по оценкам наблюдателей, дистанция могла составить около 26 м, а компания LeoLabs заявила, что с высокой долей уверенности аппараты приблизились примерно до 500 м. Особенно близкий проход, по данным открытых сервисов отслеживания, произошел во вторник около 16:07 по всемирному времени, передает издание The War Zone.

    В отчете LeoLabs говорится, что российский спутник на протяжении нескольких недель последовательно сокращал дистанцию до ICEYE-X36, синхронизируя орбиту и высоту полета с целью длительного сопровождения. «COSMOS 2612 сблизился с ICEYE-X36 от сотен километров до экстремальной близости. Затем он маневрировал вокруг ICEYE-X36, оставался поблизости в течение продолжительного периода, а затем начал удаляться», – отметил оператор LeoLabs, добавив, что последние наблюдения фиксируют расхождение орбит и окончание фазы тесного сближения.

    ICEYE специализируется на спутниковой съемке с использованием радара с синтезированной апертурой, позволяющего получать изображения в любое время суток и при любой погоде, и ее данные на протяжении нескольких лет используют власти Украины, в том числе для наведения ударов по российским целям. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп и эксперт по ситуационной осведомленности в космосе Марко Лангбрук указали, что «Космос-2612» целенаправленно выводился на орбиту в пределах километра от ICEYE-X36 и фактически выполнил сближение без согласия владельца коммерческого аппарата, а глава ICEYE Рафаэль Можджевски ранее сообщал, что компания была вынуждена маневрировать своим спутником, после чего последовали новые маневры российского аппарата, о чем писал Reuters.

    По словам вице-президента LeoLabs Адама Марша, наблюдавшаяся комбинация контролируемого подхода, маневров возле цели, «зависания» в непосредственной близости и последующего управляемого ухода стала «наиболее продвинутой и потенциально опасной некооперативной операцией сближения», зафиксированной на низкой околоземной орбите. В отчете LeoLabs подчеркивается, что действия «Космоса-2612» требуют значительных запасов топлива, точной навигации и сложных бортовых сенсоров и, хотя не доказывают враждебный умысел, демонстрируют возможности для разведки, инспекции, силового давления и подготовки будущих контркосмических операций против западных спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финские спутники дистанционного зондирования ICEYE собрали базу целей для ударов украинских войск по объектам на территории России. В понедельник российские военные нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве. В прошлом году компании Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие для производства спутников радарной съемки в Германии.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко утвердил масштабную реформу Академии наук Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о масштабном преобразовании Национальной академии наук и ликвидации части научных учреждений страны.

    Документ направлен на совершенствование научной сферы и организационной структуры Национальной академии наук (НАН), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН», – сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал на решении приоритетных прикладных задач в области технологий.

    Документ утверждает новую редакцию устава НАН. Руководство аппарата, включая председателя президиума, наделяется статусом государственных гражданских служащих. При этом председатель получил полномочия самостоятельно назначать и увольнять руководителей подчиненных организаций.

    Также изменяются правила выборов академиков и членов-корреспондентов: установлен предельный возраст выдвижения – 70 и 60 лет соответственно, введено требование о наличии степени доктора наук и звания профессора. Кроме того, президент Белоруссии получил право лично присваивать академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие экономики и науки.

    Ранее Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    20 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Следы динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

    В провинции Таиланда нашли отпечатки лап динозавра возрастом 120 млн лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В таиландской провинции Удонтхани турист и рейнджеры национального парка выявили шесть отпечатков лап плотоядного динозавра, возраст которых оценивается минимум в 120 млн лет.

    Один из следов древнего животного обнаружил тайский турист в национальном парке на северо-востоке страны. Фотографии отпечатка стали вирусными в интернете, после чего на место прибыли рейнджеры и нашли еще четыре следа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

    Во вторник специалисты-палеонтологи тайского департамента минеральных ресурсов обнаружили шестой след. Ученые проанализировали находки и установили, что отпечатки длиной 32 сантиметра оставил плотоядный динозавр с длиной тела до семи метров.

    По форме следов палеонтологи предполагают, что они принадлежат сиамскому тираннозавру – дальнему родственнику Tyrannosaurus Rex. Для подтверждения этой гипотезы и более точной датировки ученым предстоит провести дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска.

    Летом ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

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    20 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человечество пока не готово к пилотируемым миссиям на Марс из-за нерешенных проблем с обеспечением экипажа питанием и защитой от радиации, заявил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Илон Маск говорил о намерении построить ракету и отправить на Марс 100 человек. Технически мы это сделаем, но, чтобы полет совершить, нужно решить элементарные вещи, например, чем кормить людей», – заявил Лазуткин РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такое путешествие продлится два года.

    Космонавт отметил крайне ограниченный опыт длительных космических миссий, напомнив, что годовые полеты на околоземной орбите совершили лишь около десятка человек. Кроме того, серьезной угрозой остается радиация. По словам эксперта, магнитное поле Земли не защитит экипаж на пути к Марсу, и любая мощная вспышка на Солнце может погубить людей на борту.

    Специалист также обратил внимание на психологические трудности из-за длительного отрыва от родной планеты. При этом он добавил, что стремление к освоению дальнего космоса вполне понятно, однако подобные задачи должны решаться совместными усилиями инженеров, врачей и психологов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Михаил Ковальчук назвал полет на Марс путешествием в один конец. В прошлом году командир экипажа «Союза МС-26» заявил о готовности человека к подобным миссиям. Президент России Владимир Путин оценил марсианские экспедиции как грандиозную задачу.

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    19 октября 2026, 10:04 • Новости дня
    Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке СКИФ

    Глава МЧС Куренков посетил научную мегаустановку СКИФ под Новосибирском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область осмотрел Центр коллективного пользования «СКИФ» и оценил возможности пожаротушения на объекте.

    В рамках визита министр выслушал доклад представителя центра и ознакомился с возможностями обеспечения пожарной безопасности на больших площадях, передает ТАСС.

    Центр «СКИФ», расположенный в наукограде Кольцово, представляет собой первую в стране научную установку класса «мегасайенс» и источник синхротронного излучения поколения 4+. Этот гигантский «рентгеновский микроскоп» предназначен для изучения материи на атомном уровне в режиме реального времени.

    Кроме того, Куренков посетил региональный главк МЧС после реконструкции ряда помещений пожарно-спасательной части №1 и центра управления в кризисных ситуациях. Он пообщался с личным составом, провел совещание с руководителями подразделений и заслушал доклад о работе управления. В этом году в здании оборудовали современный спортзал, обновили диспетчерскую и учебные классы, а также обустроили комнату психологической разгрузки для сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Новосибирск.

    Министр открыл в городе новую пожарно-спасательную часть.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

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    19 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

    Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.

    Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.

    Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.

    Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.

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    20 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Японский зонд для изучения спутника Марса вышел на заданную орбиту

    Японский зонд MMX для сбора грунта на спутнике Марса вышел на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса успешно отделился от ракеты-носителя.

    Запуск аппарата состоялся в ночь на вторник с космодрома Танэгасима, после чего зонд успешно вышел на заданную орбиту, пишет ТАСС.

    Ожидается, что примерно к августу аппарат приблизится к Марсу, а не ранее декабря 2028 года выполнит свою главную задачу – соберет около 10 граммов грунта Фобоса.

    Зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с образцами, анализ которых поможет японским специалистам получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника и проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс пилотируемых экспедиций.

    Аппарат весом 4,5 т оснащен солнечными батареями с размахом девять метров. Предполагается, что используемые в миссии технологии можно будет применить для дальнейших полетов на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса. Летом Токио начал собственный путь к ведению войны в космосе.

    В прошлом году эксперты предрекли марсианскому проекту России и США повторение успеха миссии «Союз-Аполлон».

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    19 октября 2026, 05:40 • Новости дня
    В России разработали программу подготовки космонавта из Мьянмы

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы полету на орбиту, сообщил глава центра Олег Кононенко.

    Центр подготовки космонавтов, входящий в структуру Роскосмоса, завершил разработку плана обучения для будущего космонавта из Мьянмы, рассказал глава ЦПК ТАСС.

    «Мы сейчас подготовили программу. Это будет обычная программа подготовки человека, любого человека к полету в космос. Понятно, что, скорее всего, это будет профессионал в какой-то области, но тренировки будут как общая подготовка к выполнению космического полета, а не какая-то конкретная подготовка», – рассказал Кононенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос в августе сообщил о подготовке первого космонавта Мьянмы.

    До этого в Москве состоялись переговоры президентов России и Мьянмы. В ходе встречи Владимир Путин назвал отношения двух стран особо доверительными.

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    20 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Останки неизвестного древнего вида яка обнаружили в Сибири

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная группа исследователей выявила неизвестный ранее вымерший вид, родственный современному яку, изучив фрагменты костей из Денисовой пещеры и других мест Сибири.

    Специалисты обнаружили 20 фрагментов костей животного: 14 в Денисовой пещере и шесть в других районах Алтае-Саянской горной системы и юга Сибири. По их форме определить принадлежность не удалось, однако ученые смогли извлечь древнюю ДНК, пишет «Российская газета».

    Сравнение генетических данных с геномами других полорогих, включая яков, бизонов и крупный рогатый скот, показало, что останки принадлежат неизвестному виду, родственному современному яку. Ученые временно назвали его «Як X». Животное обитало в регионе во время ледникового периода наряду с мамонтами и степными бизонами.

    Как сообщил постдокторант Центра палеогенетики Йонас Оппенгеймер, популяция животного, вероятно, сокращалась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Вид вымер после появления самого молодого из изученных образцов, возраст которого составляет около 27 тыс. лет. Исследователи предполагают, что Як X мог входить в рацион денисовцев – древних людей, чьи останки ранее также были найдены в Денисовой пещере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири.

    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

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    20 октября 2026, 11:34 • Новости дня
    Мишустин оценил потенциал сотрудничества государств ШОС в сфере космоса

    Мишустин предложил создать в ШОС рабочую группу по космической экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой о создании рабочей группы по космической экономике в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

    Россия видит хорошие перспективы для углубления взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере космических исследований, передает ТАСС.

    «Видим хорошие перспективы для углубления сотрудничества в сфере космических исследований. По имеющимся оценкам, к 2035 году мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, может достигнуть 2 трлн долларов», – заявил глава российского правительства на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе в Душанбе.

    Мишустин предложил создать рабочий круг по космической экономике в рамках механизма Совещания министров государств ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. Он выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства предложил странам ШОС расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта.

    Премьер-министр анонсировал план организации по упрощению импорта и экспорта.

    Глава кабинета министров сообщил о росте товарооборота России и государств объединения.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

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