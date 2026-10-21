  • Новость часаУшаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
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    Латинская Америка променяла справедливость на безопасность
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    Новак: Россия будет поставлять США дизель из портов на Балтике
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Уиткофф: США заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    21 октября 2026, 17:21 • Новости дня

    Следствие попросило отправить в СИЗО обвиняемого в хищениях генерала Малькова

    Следствие попросило отправить в СИЗО генерала Малькова по делу о краже топлива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе бывшего замглавы ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова из-под домашнего ареста в следственный изолятор по делу о хищении топлива, сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

    «Следствие ходатайствует об избрании генералу Малькову меры пресечения в виде заключения под стражу», – приводит слова Гривцова РИА «Новости». Заседание пройдет в Мещанском суде Москвы в среду.

    В начале сентября суд арестовал Малькова по делу о хищении топлива, однако позже Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Вместе с генералом были задержаны экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства Алексей Суяров и его подчиненная Анна Левина. В конце сентября их также отправили под домашний арест.

    Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку ведомства. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на подозреваемого в хищении топлива генерала МВД Малькова завели новые дела. Обвиняемый в махинациях генерал-майор обжаловал арест.

    Бывший замглавы ГУ МВД по Подмосковью был арестован по делу о хищении топлива.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло

    МИД: Токио нужно отказаться от враждебной политики для нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло Японии необходимо отказаться от направленной против России деятельности, заявили в МИД.

    Отказ Токио от враждебной политики в отношении России должен быть подкреплен реальными делами, сообщает МИД. Кроме того, японская сторона должна учитывать российские озабоченности в сфере национальной безопасности.

    Отмечается, что директор Третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева по просьбе японской стороны приняла генерального директора департамента Европы МИД Японии Кимитаке Накамуру.

    В ходе встречи российская сторона дала развернутые оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградация которых стала прямым следствием недружественной линии официального Токио.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио.

    На прошлой неделе МИД обвинил Токио в попытках использовать журналистов для подрыва безопасности России.

    В начале месяца посольство России пообещало системные контрмеры на японские санкции.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

    Минобороны: В Калининградской области разбился самолет Су-30

    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
    @ Денис Тырин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, сообщило Минобороны.

    Экипаж самолета успешно катапультировался, угрозы жизни летчиков нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Отмечается, что летчики уже эвакуированы наземной поисково-спасательной командой.

    «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту.

    В августе пассажирский самолет потерпел крушение у военного аэродрома на Аляске.

    В том же месяце военные испытания США привели к крушению санитарного самолета.

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    20 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Росатом создал портативный накопитель энергии для парковых зон

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» разработали портативный накопитель энергии большой емкости «Вольтера» для обеспечения экологически чистого электроснабжения массовых мероприятий.

    Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их полном отсутствии. Устройство выступает экологичной альтернативой традиционным топливным генераторам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу топливного дивизиона госкорпорации.

    Накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж, выездных мероприятий, а также для обеспечения работы аварийных служб и временных промышленных объектов. Устройство работает бесшумно и не производит локальных выбросов в окружающую среду.

    Главным преимуществом разработки названа возможность оперативного развертывания автономного источника электричества без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры. Отсутствие шума и выхлопных газов делает оборудование особенно востребованным в городской среде и на объектах с повышенными экологическими требованиями.

    Создание систем накопления энергии является одним из основных неядерных направлений бизнеса Росатома. Госкорпорация активно развивает производство литий-ионных батарей для источников бесперебойного питания, электротранспорта и специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректор госкорпорации Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей.

    Ранее Росатом представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину.

    До этого было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии у России потребности возвращаться в G8

    Лавров: России не надо возвращаться в «восьмерку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России не нужно возвращаться в «восьмерку», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с молодыми дипломатами.

    «Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в «восьмерку». Нам этого не надо», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    По его словам, после Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия многократно предлагала Западу договариваться честно, не привязывая ее к своим форматам. Включение в «семерку» Лавров назвал в лучшем случае «семью с половиной», поскольку Москву не допускали к финансовым дискуссиям и решениям.

    Министр подчеркнул, что уроки, которые извлекают нынешние поколения российских политиков, требуют концентрации на евразийстве. Он отметил, что двуглавый орел на гербе России смотрит не налево и направо, а на Запад и на Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США Дональд Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.

    Президент Владимир Путин заявил о нежелании Москвы возвращаться в формат.

    До этого Евросоюз выразил готовность вернуть Россию в G8 в рамках контрплана по Украине.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    20 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп признал военные успехи России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал военные успехи России в зоне конфликта на Украине и предупредил Киев об очень плохих последствиях в случае отказа от заключения мирного соглашения.

    По словам Трампа, американская администрация хочет, чтобы Зеленский пошел на заключение сделки по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Россия стремится к завершению боевых действий, отметив при этом успехи и продвижение российской армии на поле боя.

    «Знаете, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но (контролируемая Россией) территория постоянно растет, неделя за неделей. Они просто идут вперед», – указал президент США.

    Он также подчеркнул, что два года назад украинская сторона могла договориться об урегулировании конфликта на гораздо более выгодных условиях. Политик предупредил Киев о наступлении очень плохих последствий в случае дальнейшего отказа от завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от мирной сделки. Он добавил, что Владимир Зеленский не способствует урегулированию ситуации.

    На прошлой неделе президент США назвал Россию более заинтересованной в достижении мира, чем киевские власти.

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    21 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине

    Ушаков: Дело идет к завершению украинского конфликта

    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению.

    Ушаков оценил перспективы завершения конфликта на Украине в беседе с «Вестями». «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

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    20 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила условный срок за гибель пяти человек на пожаре

    Суд Воскресенска дал полтора года условно женщине за гибель детей и матери в пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воскресенский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно жительницу Подмосковья, по вине которой в запертом доме сгорели четверо ее детей и мать.

    Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и назначил ей наказание в виде полутора лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

    Установлено, что 21 февраля женщина оставила четырех малолетних детей и свою мать в жилом доме в селе Константиново. При этом она не отключила от сети водонагреватель, а также закрыла входную дверь снаружи на ключ.

    В доме не было ручек на створках окон и запасного комплекта ключей, из-за чего запертые люди не смогли выбраться, когда вечером начался пожар. В результате погибли 62-летняя женщина и четверо детей в возрасте от трех до шести лет, спастись удалось лишь 14-летнему подростку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в подмосковном селе Белый Раст локализовали пожар на складе.

    В феврале в Подмосковье осудили мужчину, потерявшего в пожаре жену и троих детей.


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    20 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Бывший начальник подразделения РЖД получил 11 лет колонии за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений РЖД, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 5 млн рублей.

    Суд в Москве признал бывшего начальника подразделения ОАО «РЖД» и взяткодателя виновными в совершении преступлений по статьям о получении и даче взяток, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

    «Собранные следственными органами ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника одного из подразделений ОАО «РЖД» и взяткодателя», – сообщили в ведомстве.

    По данным следствия, в 2023–2024 годах бывший руководитель неоднократно получал через посредника незаконное вознаграждение на общую сумму 5 млн рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Преступление выявили следователи СК совместно с оперативниками ФСБ.

    Взяткодатель осужден на пять с половиной лет колонии строгого режима. Посредник, заключивший досудебное соглашение, ранее получил четыре года колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД.

    В марте топ-менеджера РЖД поймали на взятке в 12 млн рублей.

    В прошлом году суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за злоупотребления.

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