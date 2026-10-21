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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня

    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

    19 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    Мурашко призвал называть бодипозитив лишним весом и ожирением
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в обществе изменилось отношение к бодипозитиву, и призвал называть проблему лишним весом и ожирением.

    «Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение о бодипозитиве», – заявил министр здравоохранения на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его цитирует ТАСС.

    По словам главы ведомства, российское общество начало отходить от прежних установок, и люди стали называть вещи своими именами. Министр призвал специалистов полностью избегать эвфемизмов в медицинских и общественных дискуссиях. Он подчеркнул, что состояния, связанные с избыточной массой тела, следует обозначать прямо – как лишний вес и ожирение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко назвал факторы развития ожирения.

    В мае Минздрав опубликовал число россиян с лишним весом.

    В апреле ведомство сообщило о росте числа страдающих ожирением мальчиков в России.

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    19 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном

    Врач Кабычкин назвал последствия чтения лежа со смартфоном

    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном
    @ IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Привычка листать ленту новостей на смартфоне лежа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая бессонницу и нарушение кровообращения, сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

    «Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лежа нарушает абсолютно все, не только осанку. В таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, что создает условия для отека, для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого может появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна», – пояснил специалист радио Sputnik.

    Кроме того, использование гаджетов перед сном мешает мозгу расслабиться, что часто приводит к бессоннице. В результате люди начинают принимать снотворные и антидепрессанты, а затем обращаются к врачам для лечения последствий своей привычки, отметил эксперт.

    Для профилактики негативных последствий врач рекомендует гулять на свежем воздухе и ограничивать работу с устройствами до 40 минут, сохраняя правильную позу. Также полезно заниматься легкими физическими нагрузками несколько раз в неделю.

    Тем, кто работает сидя, Кабычкин советует соблюдать «правило 90»: сохранять прямые углы между позвоночником, тазобедренной и берцовой костями.

    Расстояние до экрана монитора должно составлять от 40 до 60 сантиметров, а после 40 лет важно регулярно проверять зрение, чтобы избежать перенапряжения мышц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома. Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном.Ученые

    опровергли связь между экранным временем и аутизмом у детей.


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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

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    19 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.

    Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

    В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Мурашко назвал факторы развития ожирения

    Мурашко: Модифицированные продукты могут быть дополнительной причиной ожирения

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительными факторами, способствующими развитию ожирения, являются стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко рассказал в ходе XXI Национального конгресса терапевтов, что стресс, потребление модифицированных продуктов и ухудшение качества сна служат дополнительными причинами развития ожирения, передает РИА «Новости».

    «Борьба с ожирением – это ключ к снижению развития остальных хронических неинфекционных заболеваний», – сказал Мурашко.

    Он добавил, что хронические недуги напрямую отражаются на экономике государства, поскольку их часто диагностируют у людей трудоспособного возраста. При этом здоровый образ жизни помогает существенно сократить потенциальные риски развития заболеваний и смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

    Россия вошла в десятку стран по темпам роста ожирения.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2025 год

    Путин утвердил исполнение бюджета ФОМС с профицитом в 80 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Доходы бюджета фонда за прошлый год составили 4,447 трлн рублей, расходы – 4,367 трлн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 80 млрд рублей вместо запланированного дефицита в 136,618 млрд рублей.

    Профицит образовался в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование, доля которых в общем объеме доходов составила 86,4%.

    Доходы ФОМС в 2025 году увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 млрд рублей, а объем средств, переданных из ФОМС в Соцфонд России, достиг 213,767 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно об исполнении бюджета ФОМС по итогам 2025 года с профицитом.

    В прошлом году Госдума утвердила бюджеты ФОМС и Пенсионного фонда до 2028 года.

    Депутаты одобрили во втором чтении бюджет Фонда соцстраха и ФОМС на 2026–2028 годы.

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    20 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

    Минздрав: Стресс не является научно доказанной причиной развития рака

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов заявил, что мнение о том, что стресс вызывает рак, не имеет достаточных доказательств.

    «Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».

    Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.

    Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.

    На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.

    В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.

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    19 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России во время зарубежных поездок избегать контактов с животными из-за продолжающегося распространения оспы обезьян в мире.

    Ведомство посоветовало избегать встреч с грызунами и приматами, которые могут быть носителями опасного вируса, и тщательно соблюдать правила гигиены, передает РИА «Новости».

    «В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    По данным ВОЗ, только за 2026 год в мире зафиксировано более 14 тыс. случаев заболевания. Большинство из них приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. Всего с 2022 года зарегистрировано свыше 193 тыс. случаев.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что профильные инфекционные учреждения России оснащены необходимым оборудованием для своевременного выявления завозных случаев заболевания. Ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на это заболевание.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.

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    20 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России

    Росздравнадзор: Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Препараты с гозерелином для лечения онкобольных поставляются в российские медицинские учреждения в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

    Лекарства производятся и поступают в лечебную сеть без перебоев, признаков их дефицита не наблюдается, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    В Росздравнадзоре уточнили, что в настоящее время на российском рынке представлены три препарата с гозерелином: отечественный «Гозерелин-лонг», британский «Золадекс» и немецкая «Лизегора». Гозерелин является противоопухолевым гормональным средством, которое применяется при терапии рака предстательной и молочной желез.

    Ранее Telegram-канал Mash написал, что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, а пациенты якобы не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците препарата «Атаракс» в российских аптеках.

    Летом Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии нехватки медикаментов в России.

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    19 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    Минздрав ДРК: С мая число умерших от Эболы в республике превысило 4,5 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство общественного здравоохранения, гигиены и социального обеспечения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщило, что с мая в стране выявили более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола.

    С начала эпидемии в государстве зарегистрировали 9455 подтвержденных случаев заболевания и 4561 летальный исход, пишет ТАСС. Уровень летальности заболевания составляет 48,2%.

    Эпицентром распространения инфекции остается провинция Итури, на долю которой приходится 73,2% от общего числа случаев и 67,5% новых заражений.

    Вспышка затронула 66 из 178 медицинских зон в восьми провинциях страны. Среди заразившихся числятся 269 медицинских работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    В прошлом месяце Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях заболевания.

    Россия поставила Уганде 7 тыс. тестов на этот вирус.

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