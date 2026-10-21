  • Новость часаУшаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня

    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    20 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Переговоры США и Украины начались в Норвегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    В норвежской столице стартовали переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Власти Норвегии подтвердили проведение мероприятия. Отмечается, что зять американского президента Джаред Кушнер присоединится к переговорам в онлайн-формате.

    Телеканал опубликовал видеокадры, на которых Стив Уиткофф, Александр Стубб, Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский позируют для совместной фотографии, после чего направляются в переговорную комнату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии отправился в Осло на встречу с ним.

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту.

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    20 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Криптовалютная биржа MEXC прекратила обслуживание россиян и белорусов

    Криптобиржа MEXC прекратила обслуживание пользователей из России и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Криптовалютная биржа MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, сообщили в компании.

    Торговая площадка MEXC прекращает обслуживание российских и белорусских пользователей, передает ТАСС. «В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Белоруссии», – заявили представители биржи.

    В компании отметили, что активы пользователей находятся в безопасности. Те, кого коснутся ограничения, получат индивидуальные уведомления с информацией о сроках закрытия позиций и вывода средств. Пользователи, не получившие уведомлений, смогут продолжить работу с площадкой в обычном режиме при соблюдении условий обслуживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу криптовалютная биржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов.

    В июне Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    В феврале в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники

    Reuters: Власти стран Европы захотели разрешить частным компаниям сбивать дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительства европейских государств начали рассматривать возможность наделения частных инфраструктурных и энергетических компаний полномочиями по уничтожению беспилотников для защиты критически важных объектов.

    Частные и государственные предприятия Европы, управляющие критически важной инфраструктурой, обратились к властям с просьбой разрешить им самостоятельно сбивать беспилотники, пишет Reuters.

    Отмечается, что подобные полномочия традиционно принадлежали исключительно военным. По данным агентства, в августе парламент Франции принял закон, позволяющий утвержденным операторам обнаруживать, подавлять и сбивать дроны вблизи уязвимых объектов. Ожидается, что к 2027 году расширенный список важнейших предприятий будет оснащен системами противодействия беспилотникам.

    В Германии министерство внутренних дел также пересматривает законодательство, чтобы определить правовую роль компаний в активных мерах защиты. В сентябре о планах предоставить аналогичные полномочия крупным энергетическим фирмам объявила Австрия. В Польше назначенные подразделения безопасности операторов уже получили право перехватывать контроль над дронами.

    Генеральный секретарь европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил об опасениях отрасли. «Существует теоретическая и все более практическая вероятность того, что этой зимой могут произойти отключения отопления из-за гибридных атак», – отметил он. При этом некоторые операторы выражают беспокойство по поводу юридической ответственности за возможный ущерб на земле при перехвате дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Летом правительство России создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Президент Владимир Путин подписал указ о правилах обеспечения антидроновой безопасности критической инфраструктуры.

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    20 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные лица страны не появились в аэропорту Осло, чтобы встретить Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с финским и американским руководством.

    Выходившего из самолета Зеленского встретила группа лишь из четырех человек. Двое из них представляли украинскую сторону, включая посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись в Telegram-канале главы киевского режима.

    При этом премьер-министр страны Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства в аэропорту не появились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии Александр Стубб отправился в Осло для участия во встрече.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после этих контактов.

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    20 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории

    МВД Польши допустило работу украинских пограничников на территории страны

    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство внутренних дел и администрации Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    В ведомстве пояснили, что Варшава готова принять такое решение, если ситуация на Украине изменится и возникнет необходимость ввести контроль на польской стороне для обеспечения безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP. Новые правила должны основываться на совместном контроле обеих стран. Никаких решений по этому поводу пока не принято.

    В министерстве добавили, что подобный шаг потребует уведомления Европейской комиссии, так как Польша входит в Шенгенскую зону. Согласно законодательству, представители служб третьих стран не могут самостоятельно проводить пограничный контроль на территории Шенгена, включая проверку документов и соответствия товаров требованиям Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров.

    В прошлом месяце украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве.

    В конце сентября украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару БПЛА.

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    20 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии

    Забастовка дальнобойщиков остановила выпуск пасты на юге Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Забастовка итальянских водителей грузовиков против подорожания топлива привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий, заявил исполнительный директор компании Rummo Козимо Руммо.

    Протесты дальнобойщиков против высоких цен на топливо привели к перебоям в работе фабрик бренда Rummo в Беневенто на юге Италии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica. «Сейчас мы остановились, вчера был первый день, потому что ни грузовики, ни цистерны не прибыли, и запасы подошли к концу. Эта ситуация длится уже неделю», – заявил Руммо.

    По его словам, в аналогичной ситуации оказались почти все фабрики по производству макаронных изделий в соседней Апулии, что означает полную или частичную остановку большей части выпуска пасты в Италии.

    Издание отмечает, что бренд La Molisana также был вынужден значительно снизить объемы производства из-за непоставок пшеницы.

    Акции протеста водителей грузовиков продолжаются в Кампании, Калабрии и Базиликате, где протестующие блокируют съезды с автомагистралей и перекрывают въезды в порты. По данным ассоциации Confcommercio, только на Сицилии экономические потери от забастовки достигли 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане. Накануне полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в городе.

    Также в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    20 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Системный сбой создал риск задержек рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide предупредила о задержках рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы в связи с техническим сбоем в системе радиолокации.

    Пропускная способность воздушного пространства Швейцарии временно снижена наполовину из-за неисправности системы формирования радиолокационных изображений, которую диспетчеры используют для контроля воздушного движения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление службы Skyguide.

    Вылеты и прилеты в Цюрихе и Женеве приостанавливались, однако на данный момент их выполнение возобновлено.

    В компании подчеркнули, что безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена, а признаков информационной атаки не выявлено. Для оперативного устранения неполадок и минимизации последствий задействован антикризисный штаб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце технический сбой парализовал работу семи аэропортов США.

    Ранее масштабные неполадки остановили работу крупнейших аэропортов Британии.

    Летом проблемы в системе обработки багажа возникли в московском Внуково.

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    21 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    В США предрекли резкий отказ Европы от поддержки Украины

    Военный аналитик из США Дэвис предрек внезапный отказ Европы от Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что европейские лидеры могут в любой момент отвернуться от Владимира Зеленского.

    Как указал аналитик, европейские политики смирятся с переходом конфликта в финальную стадию и будут вынуждены пойти на неприятную сделку по Украине, передает РИА «Новости».

    «Думаю, если они увидят, что дело идет к провалу, а президент Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского», – заявил Дэвис.

    По словам эксперта, представители европейской элиты постоянно заверяли украинского лидера в поддержке, но в конечном итоге оттолкнут его, оставив совсем одного. При этом Европе такой шаг не нанесет никакого ущерба.

    Когда конфликт завершится, западные страны воспользуются останками Украины, чтобы продолжить зарабатывать, и останутся в выигрыше, подчеркнул аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины.

    В пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить помощь Киеву среди европейских стран.

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