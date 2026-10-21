Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.
Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.
В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.