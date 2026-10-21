Американский разведчик Poseidon начал патрулирование Черного моря

Согласно полетным данным, самолет вылетел из Варны в 14:49 мск и взял курс на Черное море, передает РИА «Новости».
Boeing P-8A Poseidon предназначен для ведения морского патрулирования, электронной разведки, а также обнаружения и отслеживания надводных кораблей и подводных лодок.
Накануне Болгарское национальное телевидение сообщало о прибытии этого самолета в Варну для патрулирования западной части Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет-разведчик США прибыл в Болгарию для патрулирования Черного моря.
Напомним, НАТО решило направить дополнительные силы для разведки в регионе.
МИД России заявил о стремлении альянса повысить там напряженность.