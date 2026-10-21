МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

«Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.