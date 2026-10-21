Подозреваемых в подготовке беспорядков в день выборов задержали в Сербии

Полиция Сербии задержала планировавших беспорядки на выборах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Задержания прошли в Белграде, Нови-Саде и Кралеве, сообщает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. По данным правоохранителей, подозреваемые собирались приехать в столицу в день голосования для участия в беспорядках.

Парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Бывший президент страны Александр Вучич, который подал в отставку 27 сентября, возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. Его основным оппонентом будет объединение «Студенческий список» во главе с кардиологом Илией Срдановичем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вучич на митинге заявил о поддержке со стороны президента России Владимира Путина.

В пятницу вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Сербии и России после выборов.

В августе полиция также задержала 11 человек на несогласованной акции протеста в сербском Валево.