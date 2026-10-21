Девушку в Саратовской области обвинили в теракте за поджог служебной машины

СК: Девушку в Саратовской области обвинили в теракте за поджог машины

Tекст: Алексей Дегтярёв

По версии следствия, 19 октября 18-летняя обвиняемая прибыла к зданию правоохранительного органа в Балашове и с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла служебный автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Девушка действовала по заданию куратора из мессенджера и для подтверждения содеянного сделала ему видеозвонок.

В результате возгорания кузов и салон транспортного средства частично выгорели. Злоумышленницу задержали на месте преступления сотрудники регионального управления МВД.

Расследование уголовного дела ведется при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ по Саратовской области. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Оренбургской области задержали мужчину за попытку поджога служебного автомобиля. В субботу в Кузбассе задержали подростка за поджог автомобилей полиции и Росгвардии. В прошлом месяце волгоградского подростка задержали за теракт с поджогом полицейского автомобиля.