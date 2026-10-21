В подмосковной Лобне задержали пособницу мошенников за кражу 11,5 млн рублей

В Лобне задержали пособницу мошенников за кражу 11,5 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

С заявлением в полицию обратился 53-летний мужчина. Сначала ему пришло сообщение об отключении электричества, после перехода по ссылке он получил уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах», передают «Вести».

Затем потерпевшему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они заявили, что с его счета были сняты деньги для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы избежать последствий, мужчине предложили взять кредит и передать деньги «для инкассации».

«Потерпевший передал деньги и отправился в банк, где при оформлении денежного займа под залог квартиры сотрудники финансового учреждения предупредили, что он стал жертвой аферистов, после чего пострадавший обратился в полицию», – сообщила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские установили и задержали жительницу Москвы, выполнявшую роль курьера. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Петропавловска-Камчатского лишился около 7 млн рублей, доверившись телефонным злоумышленникам, которые выдавали себя за специалистов инвестиционной платформы.

В июле мошенники похитили 75 млн рублей у подмосковного студента.