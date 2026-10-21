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    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня

    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    20 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект об ужесточении наказаний за призывы к терроризму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами внес законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам.

    Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами внесли в Государственную думу законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан», – заявил Пискарев.

    За совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ предлагается ввести отдельное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Кроме того, за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в Сети предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до шести лет.

    Также планируется увеличить максимальные штрафы за применение насилия в отношении представителя власти вплоть до 500 тыс. рублей. Инициатива уже получила положительные отзывы Верховного суда и правительства. Пискарев добавил, что в условиях текущих вызовов пресечение угроз дестабилизации политической обстановки приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму.

    Летом Госдума расширила перечень статей для выдворения мигрантов из России.

    В феврале парламент одобрил более строгое наказание за подделку справок о ВИЧ.

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    20 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену обязательной установки счетчиков тепла в ряде новостроек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет требование об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления.

    Документ вводит единые требования к оборудованию приборами учета зданий, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта, передает РИА «Новости».

    Инициатива касается многоэтажек с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем, где радиаторы подключены к вертикальным стоякам. В настоящее время такие дома должны оснащаться теплосчетчиками в обязательном порядке.

    Новый закон предусматривает установку приборов учета исключительно при наличии технической возможности. Это позволяет использовать альтернативные способы учета расхода тепловой энергии, в том числе распределители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков.

    В январе эксперт Федорова объяснила способы экономии на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

    В прошлом году парламентарии раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ.

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    19 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Володин заявил о затянутой Зеленским удавке на шее украинцев

    Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев зарубежными кредитами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке, – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа», – написал он на своей странице в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие своей страны в новом кредите Евросоюза для Киева. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    19 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Госдума назначила дату рассмотрения кандидатур в правительство

    Володин: Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства 21 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение предложенных премьер-министром кандидатур на должности заместителей главы кабмина и министра транспорта состоится на пленарном заседании 21 октября.

    Володин сообщил, что Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15:00, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    В кабмине оценили работу кандидата в министры транспорта Дмитрия Ядрова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

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    20 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту поддержал назначение Никитина вице-премьером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.

    В новой должности он будет курировать транспортную отрасль, передает РИА «Новости». Первый заместитель председателя комитета Павел Федяев отметил, что за время работы в министерстве Никитин зарекомендовал себя как эффективный руководитель, глубоко знающий свое дело.

    «Его переход на пост вице-премьера, курирующего транспортный комплекс, логичен и оправдан», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о поддержке главой государства назначения Никитина вице-премьером.

    Позже нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения кандидатур.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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    20 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    Депутаты одобрили назначение Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    19 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Володин: Кандидатуры новых членов правительства рассмотрят в течение недели

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума должна в течение недели рассмотреть представленные кандидатуры на должности членов правительства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал депутатов о внесении представлений на должности членов правительства России, передает ТАСС.

    В соответствии с федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Госдума должна рассмотреть представления председателя правительства по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в кабинете министров.

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    21 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Никитин заявил о продолжении реализации транспортных мегапроектов

    Кандидат в вице-премьеры Никитин назвал приоритеты работы Минтранса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, заявил о продолжении реализации мегапроектов для достижения технологического суверенитета страны.

    «В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета», – сказал Никитин в ходе выступления в Госдуме.

    По его словам, самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, передает РИА «Новости».

    Кандидат подчеркнул, что безусловным приоритетом в работе правительства и Минтранса остается выполнение поставленных президентом задач и достижение целевых показателей майского указа. Он добавил, что транспортная система сохраняет полную устойчивость и динамичное развитие несмотря на внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. км высокоскоростных железнодорожных магистралей.

    Во вторник комитет Госдумы по транспорту поддержал его назначение вице-премьером.

    В понедельник нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения предложенных кандидатур в правительство.

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    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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