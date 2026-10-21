МИД отверг политическую подоплеку ограничения поставок грузинских напитков

МИД: Ограничение поставок грузинских напитков не имеет политической подоплеки

Tекст: Елизавета Шишкова

Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала Захарова.

Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке, отмечает РИА «Новости».

В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда производителей из Грузии, включая воду и алкоголь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России.

В субботу премьер-министр Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора.

В начале месяца ведомство запретило ввоз ряда грузинских вин и воды.