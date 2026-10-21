Yle: Финляндия потратит 10 млн евро на ремонт закрытого погранпункта в Салла

Власти Финляндии выделят около 10 млн евро на модернизацию закрытого контрольно-пропускного пункта в Салла на границе с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Руководитель строительных проектов финского государственного предприятия Senaatti-kiinteistöt Миикка Теппо заявил, что ремонт не связан с изменением ситуации с безопасностью на восточной границе. Работы проводятся в рамках совместного плана развития, разработанного вместе с пограничной охраной Финляндии.

«Здания приводят в порядок по этому плану, а самые неотложные работы выполняют в первую очередь», – сказал Теппо.

Пропускной пункт в Салла перестал функционировать в декабре 2023 года после решения Хельсинки закрыть восточную границу под предлогом предотвращения нелегальной миграции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису проявлением двойных стандартов Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Финляндия признала отсутствие мигрантов на закрытой границе с Россией.

Республика достроила двухсоткилометровый забор на восточных рубежах.

При этом остановка работы контрольно-пропускных пунктов привела к безработице в приграничных финских регионах.