Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России

Грузинский эксперт Мамрадзе объяснил назначение спецпредставителя по России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Назначенный новым спецпредставителем Георгий Зурабашвили является исключительно опытным дипломатом, который сможет заниматься изучением актуальных вопросов», – сказал он.

Аналитик не исключил, что первой задачей нового спецпреда станет выяснение мотивов недавних санкций Роспотребнадзора против некоторых грузинских компаний, которые поставляли на российский рынок вино и минводы.

«Это решение Роспотребнадзора удивило и меня, и большинство наблюдателей в Грузии, так как оно последовало на фоне регулярных заявлений МИД России о прагматизме Тбилиси и о том, что Грузия не представляет опасности для России», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Эксперт сказал, что «очевидно, что правительство Грузии почувствовало необходимость личных контактов для решения оперативных вопросов, что невозможно в условиях общения только на Женевских дискуссиях сторон по безопасности».

«У первого спецпреда по России Зураба Абашидзе была очень сложная миссия, и он, как опытнейший дипломат, справился с ней максимально. Также хорошо поработал следующий спецпред – Георгий Каджая, который до этого возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Уверен, новый специальный представитель тоже справится с задачами, выстроив необходимую линию», – сказал аналитик.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о работе над отменой Роспотребнадзором временных ограничений на ввоз продукции ряда грузинских компаний.

«Продолжаем разбираться (в этом вопросе) и надеемся, что скоро это решение будет пересмотрено», – сказал он.

В октябре впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.