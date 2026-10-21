Число погибших при ударе по рынку на границе Судана превысило 220 человек

При ударе беспилотников по рынку на границе Судана погибли более 220 человек

Жертвами атаки беспилотников на рынок Амиет в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана стали более 220 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную радиостанцию Eye Radio.

«В результате инцидента сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Мы обнаружили две братские могилы. В первой, расположенной справа от рынка, находятся примерно 153 тела, во второй – 73», – заявил глава департамента информации администрации Абьея Йохана Аколь Нгор.

По его словам, число жертв может возрасти, так как первый удар пришелся по грузовику с прицепом, в котором находились по меньшей мере 26 человек. Нгор добавил, что во вторник утром на месте происшествия продолжал подниматься дым. Более 8 тыс. местных жителей покинули свои дома и укрылись в ближайших безопасных районах.

Власти Абьея возложили ответственность за атаку на суданские вооруженные силы. Правительство Южного Судана осудило удар беспилотников и вызвало посла Судана в Джубе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник местные власти сообщили о 73 погибших при ударе беспилотников по рынку на границе двух стран.

Летом российские военные специалисты отбили атаку суданских боевиков в Центрально-Африканской Республике.