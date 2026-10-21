Члены экипажа МКС устроили шоу талантов

Космонавт Федяев рассказал о шоу талантов и кулинарных экспериментах на МКС

На Международной космической станции прошел творческий вечер, во время которого космонавты и астронавты показали цирковые номера, фокусы и прочитали стихи, пишет ТАСС.

«Вы знаете, почти все с ажиотажем приняли эту идею, но она трансформировалась из музыкальной гостиной в шоу талантов», – рассказал Федяев. Он добавил, что вместе с американским астронавтом Джессикой Меир сыграл древнюю английскую мелодию Greensleeves на гитаре и флейте.

Кроме того, на орбите отмечали дни рождения членов экипажа. Для астронавта Джека Хэтэуэя Федяев приготовил торт из медовых коврижек, покрытый шоколадом, который назвал «Блэкджек». Космонавт также приготовил татарское блюдо кыстыбый, использовав для этого лепешки из американского рациона и российское картофельное пюре.

Федяев вернулся на Землю 8 октября в составе миссии Crew-12. Экспедиция, в которую также входили Меир, Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, продлилась более 237 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт Андрей Федяев призвал человечество беречь Землю. Летом российские космонавты раскрыли секреты акробатики и земной гравитации. Ранее Федяев сообщил об индикаторе невесомости американского корабля Crew Dragon.